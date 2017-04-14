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17:54 (мск), источник: Noi.md

Конституционный суд не допускает отзыва депутатов

Конституционный суд (КС) и европейские конвенции, частью которых является Молдова, не допускают отзыва депутатов.

Источник: Noi.md

Oб этом заявила в ходе парламентских слушаний в пятницу представитель КС Родика Секриеру.

Она привела разъяснения, которые содержатся в ряде решений КС, в том числе в решении от 2012 г.

«Там четко и аргументировано разъясняются положения Конституции о том, что любой императивный мандат является недействительным. Депутат не может быть отозван из-за того, что он не выполняет какие-то поручения граждан или партии, от которой избран. С момента принятия присяги он находится на службе народа и не может быть подвергнут наказаниям за это», — отметила Секриеру, приводя множество аргументов КС.

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Она сказала, что предусмотренное в Конституции прекращение полномочий не является правом отзывать депутатов по причине того, что он не выполняет пожелания сообщества.

«Это недопустимо, так как в таком случае депутат превращается в обычного представителя своего электората, по примеру советников или руководителей местных органов власти. Депутат не подчиняется ни партии, ни избирателям в выполнении своих конституционных обязанностей. Он исходит и действует в национальных интересах, а не в интересах села или города, где его избрали», — сказала представитель КС.

Она категорически опровергла утверждения депутата Сергея Сырбу, который сказал, что «некоторые документы КС носят противоречивый характер».

«В решениях КС вы не найдете противоречий. В данном случае, решение КС основывается и на Резолюции 1303 Совета Европы, в которой требуются от всех стран гарантии, что депутаты не могут отзываться. Это общий принцип функционирования демократических институтов в Европе. В Конституции Молдовы есть такие гарантии, и они не могут быть ограничены другими законами», — подчеркнула Секриеру.

Ее поддержал бывший председатель КС Дмитрий Пулбере, который подчеркнул, что ст. 68 Конституции четко говорит о недействительности императивного мандата, а потому «другие толкования по этому поводу неуместны».

Бывший член КС Николай Осмокеску также указал, что ст. 68, 69, 70, 72 Конституции не допускают отзыва депутатов.

«В то же время я согласен, что политико-юридическая ответственность депутатов должна существовать. В случае партий она есть, так как, если партии плохо работают и не выполняют обещания, они не пройдут в следующий парламент. Должна быть ответственность и в случае депутата. Это должно стать конституционной нормой, которая не противоречит уже существующим положениям в Конституции», — считает Осмокеску.

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