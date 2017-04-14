Суд арестовал бывшего главу Марий Эл

Маркелов пробудет в изоляторе как минимум до 12 июня. Он просил перевести его под домашний арест или освободить под залог в размере 3−5 миллионов рублей, но суд отказал ему в этом.

Ранее 14 апреля Маркелову было официально предъявлено обвинение в получении взятки. По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо — Наталию Кожанову — от учредителя фабрики «Акашевская» Николая Криваша более 235 миллионов рублей в качестве взятки за покровительство и содействие в выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Кожанова тем же решение Басманного суда также была взята под стражу до 12 июня.

Маркелов был задержан 13 апреля. 6 апреля он подал в отставку с поста главы региона.