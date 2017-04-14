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17:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Суд арестовал бывшего главу Марий Эл

Басманный суд решил поместить под стражу бывшего главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Источник: РИА "Новости"
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Маркелов пробудет в изоляторе как минимум до 12 июня. Он просил перевести его под домашний арест или освободить под залог в размере 3−5 миллионов рублей, но суд отказал ему в этом.

Ранее 14 апреля Маркелову было официально предъявлено обвинение в получении взятки. По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо — Наталию Кожанову — от учредителя фабрики «Акашевская» Николая Криваша более 235 миллионов рублей в качестве взятки за покровительство и содействие в выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Кожанова тем же решение Басманного суда также была взята под стражу до 12 июня.

Маркелов был задержан 13 апреля. 6 апреля он подал в отставку с поста главы региона.

Комментарии
1
Россиянен
да вы посмотрите на него, он же истощен и болен, какой арест!
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