Суд арестовал бывшего главу Марий Эл
Басманный суд решил поместить под стражу бывшего главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова. Об этом «Ленте.ру» сообщила
Басманный суд решил поместить под стражу бывшего главу Республики Марий Эл Леонида Маркелова. Об этом «Ленте.ру» сообщила
Маркелов пробудет в изоляторе как минимум до 12 июня. Он просил перевести его под домашний арест или освободить под залог в размере 3−5 миллионов рублей, но суд отказал ему в этом.
Ранее 14 апреля Маркелову было официально предъявлено обвинение в получении взятки. По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо — Наталию Кожанову — от учредителя фабрики «Акашевская» Николая Криваша более 235 миллионов рублей в качестве взятки за покровительство и содействие в выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.
Кожанова тем же решение Басманного суда также была взята под стражу до 12 июня.
Маркелов был задержан 13 апреля. 6 апреля он подал в отставку с поста главы региона.