Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Седина предупреждает о проблемах с сердцем
Личный опыт: «Как мы продавали свою квартиру в новостройке»
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Семья выпавшего из окна актёра обратилась к Бондарчуку - СМИ
Психиатры и неврологи обследуют Шурыгину - СМИ
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
Тимошенко отвечает Гройсману на предложение выслать ее в РФ – СМИ
Глава Пентагона о том почему война с РФ невозможна
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
14 апреля, источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбургские депутаты лишатся денег на содержание помощниц

Если будут прогуливать заседания.

Источник: УралИнформБюро

Вице-спикер гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов предложил ввести систему штрафов для депутатов-прогульщиков. За пропуск заседания без уважительной причины их будут лишать 50% средств, выделяемых на содержание помощниц и приемных. В случае злостного уклонения от исполнения обязанностей — 100%, сообщает «Уралинформбюро».

Вести учет отсутствующих, по замыслу В. Тестова, будет глава комиссии по местному самоуправлению Анатолий Шарапов.

Вопрос о дисциплине в гордуме Екатеринбурга поднимается который год. В нынешнем созыве он возник на первом же заседании — тогда часть депутатов вместо работы устроили митинг перед залом, пытаясь сорвать кворум и тем самым отложить вступление в должность председателя. Но все попытки ввести штрафы или какую-то иную форму ответственности до сих пор блокировались по двум причинам. Первая — это отсутствие зарплат и, соответственно, невозможность воздействовать рублем, вторая — норма законодательства, которая запрещает лишать мандата за прогулы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Челябинский оперный театр стал подопечным РМК
Путин и Медведев отчитались о доходах за 2016 год
Россия призывает прекратить политизацию деятельности ОЗХО
Бывший глава Пентагона: Трампу следует быть осторожнее с КНДР
Басманный суд решил поместить под стражу Леонида Маркелова
Россия продала компании Boeing места для космических туристов
Пентагон направит в Европу истребители F-35
События недели в фотографиях
Спорт
СКА обыграл «Металлург» в четвертом матче финала Кубка Гагарина Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу СКА. Следующий матч состоится в Магнитогорске 16 апреля
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Риелторы рассказали о самой дорогой квартире Москвы
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь