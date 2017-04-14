Екатеринбургские депутаты лишатся денег на содержание помощниц
Если будут прогуливать заседания.
Если будут прогуливать заседания.
Вести учет отсутствующих, по замыслу В. Тестова, будет глава комиссии по местному самоуправлению Анатолий Шарапов.
Вопрос о дисциплине в гордуме Екатеринбурга поднимается который год. В нынешнем созыве он возник на первом же заседании — тогда часть депутатов вместо работы устроили митинг перед залом, пытаясь сорвать кворум и тем самым отложить вступление в должность председателя. Но все попытки ввести штрафы или