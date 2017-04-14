Екатеринбургские депутаты лишатся денег на содержание помощниц

Вице-спикер гордумы Екатеринбурга Виктор Тестов предложил ввести систему штрафов для депутатов-прогульщиков. За пропуск заседания без уважительной причины их будут лишать 50% средств, выделяемых на содержание помощниц и приемных. В случае злостного уклонения от исполнения обязанностей — 100%, сообщает «Уралинформбюро».

Вести учет отсутствующих, по замыслу В. Тестова, будет глава комиссии по местному самоуправлению Анатолий Шарапов.