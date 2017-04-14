США направят в Европу истребители F-35 для участия в учениях
США направят в Европу для участия в учениях группу новейших истребителей F-35. Об этом говорится в сообщении Пентагона, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в Facebook.
США направят в Европу для участия в учениях группу новейших истребителей F-35. Об этом говорится в сообщении Пентагона, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в Facebook.
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В конце февраля стало известно, что США планируют перебросить истребители F-35 на Ближний Восток для борьбы с «Исламским государством» (организация запрещена в России). При этом глава боевого авиационного командования Герберт Карлайл рассказал, что небольшие группы самолетов могут быть направлены в Европу и