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19:03 (мск), источник: РБК

США направят в Европу истребители F-35 для участия в учениях

США направят в Европу для участия в учениях группу новейших истребителей F-35. Об этом говорится в сообщении Пентагона, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в Facebook.

Источник: AP 2017

В соответствии с сообщением пресс-службы военного ведомства, истребители будут развернуты в Европе в эти выходные. Передислокация F-35 будет произведена в рамках программы НАТО «Инициатива по обеспечению безопасности Европы» (European Reassurance Initiative). «Истребители будут участвовать в учениях совместно с другими самолетами США и НАТО на протяжении нескольких недель», — отмечается в сообщении.

В конце февраля стало известно, что США планируют перебросить истребители F-35 на Ближний Восток для борьбы с «Исламским государством» (организация запрещена в России). При этом глава боевого авиационного командования Герберт Карлайл рассказал, что небольшие группы самолетов могут быть направлены в Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион уже этой весной,

Комментарии
6
ArtDag
Может у Трампуши в детстве солдатиков не было? Не наигрался- что и куда расставлять((
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Берёзка
Конечно, зачем лететь на Ближний восток, там стреляют... В Европе поспокойнее будет.
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Соломон Иванович Ислам Оглы
хороший истребитель, лучший в мире на сегодня.
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