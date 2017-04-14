США направят в Европу истребители F-35 для участия в учениях

В соответствии с сообщением пресс-службы военного ведомства, истребители будут развернуты в Европе в эти выходные. Передислокация F-35 будет произведена в рамках программы НАТО «Инициатива по обеспечению безопасности Европы» (European Reassurance Initiative). «Истребители будут участвовать в учениях совместно с другими самолетами США и НАТО на протяжении нескольких недель», — отмечается в сообщении.