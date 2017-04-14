Парубий: в Украине переименована почти тысяча населенных пунктов

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. В Украине в рамках декоммунизации переименованы почти 1 тысяча населенных пунктов, сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

По поводу декоммунизации спикер отметил, что «фактически, мы провели все решения, которые были необходимы для парламента».

«Почти тысяча населенных пунктов в Украине были переименованы. И я уверен: это решение — стратегическое для страны», — сказал Парубий в интервью телеканалу «Рада».

Он добавил, что это решение «на века будет определять психологию украинцев и развитие нашего государства».

Ранее сообщалось, что «Укрзализныця» в рамках декоммунизации переименовала семь станций Приднепровской железной дороги.