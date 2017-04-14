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19:55 (мск), источник: Sputnik.by

«Газпрому» не компенсируют убыток от скидки на газ для Беларуси

Цена на газ для Беларуси с 2018 года составит менее 130 долларов за тысячу кубов, пока «Газпром» конкретный размер скидки не раскрывает.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Потери ПАО «Газпром» от скидки на газ для Беларуси не предусмотрены договоренностями между Россией и Беларусью, сообщил журналистам в пятницу в Калининграде министр энергетики РФ Александр Новак.

В четверг 13 апреля белорусская делегация, которую возглавлял вице-премьер страны Владимиром Семашко, подписала документы, основные положения которых были согласованы на встрече президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге — о том, что республика с 2018 года будет получать скидку к цене на газ, действующую в течение трех лет.

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«Все договоренности, которые вчера были подписаны и озвучены, не предполагают каких-либо компенсаций, это коммерческие договоренности между “Газпромом” и белорусской стороной по поставкам газа и возможным ценам и скидкам», — заявил Новак.

Он также отметил, что республика сама будет решать, как поступать с поставленной российской нефтью — экспортировать ее в третьи страны или перерабатывать на белорусских НПЗ.

Как ранее сообщал Sputnik, цена на газ для Беларуси с 2018 года составит менее 130 долларов за тысячу кубов. Пока Газпром конкретный размер скидки не раскрывает.

В четверг также стало известно, что Беларуси полностью рассчиталась с ПАО «Газпром» по долгам за поставленный в 2016 и 2017 годах газ, что было предметом спора. Республика перечислила в Газпрому 726,2 миллиона долларов США.

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