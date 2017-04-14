«Газпрому» не компенсируют убыток от скидки на газ для Беларуси
Цена на газ для Беларуси с 2018 года составит менее 130 долларов за тысячу кубов, пока «Газпром» конкретный размер скидки не раскрывает.
Цена на газ для Беларуси с 2018 года составит менее 130 долларов за тысячу кубов, пока «Газпром» конкретный размер скидки не раскрывает.
МИНСК, 14 апр — Sputnik. Потери ПАО «Газпром» от скидки на газ для Беларуси не предусмотрены договоренностями между Россией и Беларусью, сообщил журналистам в пятницу в Калининграде министр энергетики РФ Александр Новак.
В четверг 13 апреля белорусская делегация, которую возглавлял
«Все договоренности, которые вчера были подписаны и озвучены, не предполагают
Он также отметил, что республика сама будет решать, как поступать с поставленной российской нефтью — экспортировать ее в третьи страны или перерабатывать на белорусских НПЗ.
Как ранее сообщал Sputnik, цена на газ для Беларуси с 2018 года составит менее 130 долларов за тысячу кубов. Пока Газпром конкретный размер скидки не раскрывает.
В четверг также стало известно, что Беларуси полностью рассчиталась с ПАО «Газпром» по долгам за поставленный в 2016 и 2017 годах газ, что было предметом спора. Республика перечислила в Газпрому 726,2 миллиона долларов США.