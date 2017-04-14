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20:22 (мск), источник: УНИАН

Луценко уволил скандального прокурора Суса, забывшего указать в е-декларации внедорожник 85-летней бабушки

В ГПУ отметили, что среди прочего причиной увольнения Суса стало нарушение прокурорской этики, приведенные в декларации неверные данные и так далее.

Источник: УНИАН

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уволил с должности заместителя начальника департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ Дмитрия Суса.

Об этом УНИАН сообщили в управлении связей со СМИ Генпрокуратуры.

В ГПУ отметили, что среди прочего причиной увольнения Суса стало нарушение прокурорской этики, приведенные в декларации неверные данные и так далее.

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Как известно, 30 ноября 2016 Дмитрий Сус был назначен старшим следователем по особо важным делам 6-го отдела по расследованию уголовных производств Департамента по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ. Это управление возглавляет Юрий Грищенко.

До этого Сус работал в департаменте по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры, который называют «департаментом Кононенко-Грановского», по фамилиям депутатов от БПП Игоря Кононенко и Александра Грановского, которым приписывают влияние на это подразделение ГПУ.

Ранее сообщалось, что генпрокурор Юрий Луценко за ложь в декларации и анкете объявил выговор Сусу.

Как известно, следователь Дмитрий Сус забыл указать в анкете добродетели авто премиум класса Audi Q7 стоимостью более 900 тысяч грн, что, как выяснили журналисты, принадлежало его 85-летней бабушке.

В августе 2016 произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом.

В ГПУ заявили, что слежка было незаконной, в то время как НАБУ утверждает, что имели на это решение суда.

Также в НАБУ заявили, что следователи ГПУ задержали их детективов, незаконно удерживали и пытали их в течение многих часов. Вечером сам Сус отвез их в здание НАБУ.

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