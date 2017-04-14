Врио губернатора Пермского края Решетников за год заработал 5,7 млн рублей
Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС — Врио губернатора Пермского края Максим Решетников в прошлом году заработал 5,7 млн рублей, годом ранее — 5,4 млн рублей.
Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС — Врио губернатора Пермского края Максим Решетников в прошлом году заработал 5,7 млн рублей, годом ранее — 5,4 млн рублей.
Согласно опубликованным в пятницу сведениям о доходах и имуществе чиновника, в его собственности находится две трети доли квартиры площадью почти 260 кв. м, в пользовании — два машиноместа. Также ему принадлежит автомобиль Kia Cerato.
Значительно скромнее оказали доходы супруги врио губернатора — около 480 тыс. рублей.
Доходы М. Решетникова задекларированы за период, когда он являлся министром правительства Москвы — вплоть до назначения врио губернатора и возглавлял столичный департамент экономической политики и развития.