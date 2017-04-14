Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Максим Виторган рассказал, почему его пугает позднее отцовство
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Spiegel обвинил Криштиану Роналду в изнасиловании в 2009 году
Юлия Ефимова победила на ЧР с лучшим результатом сезона в мире
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Тимошенко отвечает Гройсману на предложение выслать ее в РФ – СМИ
Глава Пентагона о том почему война с РФ невозможна
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
14События недели в фотографиях
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
22:07 (мск), источник: ТАСС

Россия призывает прекратить политизацию деятельности ОЗХО

ГААГА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Россия считает необходимым прекратить политизацию работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), поскольку это опасно для ее целостности. Об этом заявил в беседе с ТАСС постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

«Мы всегда выступали против политизации, — заметил он. — ОЗХО — это техническая организация, созданная для того, чтобы контролировать процесс химического разоружения. Когда мы начинаем там обсуждать политические вопросы, это опасно для целостности».

Видео
Тиллерсон не предоставил Путину доказательств химатаки в Сирии

«Но не мы начали это, — подчеркнул Шульгин. — Началось это еще в прошлом году на ноябрьской сессии Исполнительного совета, когда наши американские партнеры с минимальным перевесом голосов продавили антисирийское решение, составленное в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. Мы сразу же предупредили, что это опасно. Мы создали прецедент, раскалывающий организацию».

«Вроде потом споры стихли, но сейчас они опять буквально зашкаливают, — сказал постпред. — Так нельзя вести дела. Необходимо вернуться к первоначальному назначению организации».

В четверг, 13 апреля, в Гааге прошло 54-е внеочередное заседание Исполнительного совета ОЗХО в связи с предполагаемым применением химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун.

Некоторые делегации, по словам Шульгина, предприняли попытку превратить его «в некое подобие судилища, когда виновные уже известны, находятся на скамье подсудимых, им выносится приговор».

В свою очередь российская сторона обратила внимание на то, что расследование инцидента еще не завершено и что на данном этапе никаких доказательств вины сирийского правительства предоставлено не было.

Комментарии
5
Михаил
Сама организация один из винтиков политической системы, как же без политизации? Такое возможно?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Супер Справедливость
Да такая организация без политизации не мыслима..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
НАТАЛЬЯ ПОПОВА
Человек, который смог сдвинуть гору, начинал с того, что перетаскивал с места на место мелкие камешки.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Организаторы "Евровидения" не исключают рассмотрения вопроса об отстранении РФ в 2018 году
Путин и Медведев отчитались о доходах за 2016 год
СМИ: боевики ИГ заявили, что «супербомба» не нанесла им урона
Басманный суд решил поместить под стражу Леонида Маркелова
Россия продала компании Boeing места для космических туристов
Пентагон направит в Европу истребители F-35
События недели в фотографиях
Спорт
СКА обыграл «Металлург» в четвертом матче финала Кубка Гагарина Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу СКА. Следующий матч состоится в Магнитогорске 16 апреля
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь