Россия призывает прекратить политизацию деятельности ОЗХО

«Мы всегда выступали против политизации, — заметил он. — ОЗХО — это техническая организация, созданная для того, чтобы контролировать процесс химического разоружения. Когда мы начинаем там обсуждать политические вопросы, это опасно для целостности».

«Но не мы начали это, — подчеркнул Шульгин. — Началось это еще в прошлом году на ноябрьской сессии Исполнительного совета, когда наши американские партнеры с минимальным перевесом голосов продавили антисирийское решение, составленное в нарушение Конвенции о запрещении химического оружия. Мы сразу же предупредили, что это опасно. Мы создали прецедент, раскалывающий организацию».

«Вроде потом споры стихли, но сейчас они опять буквально зашкаливают, — сказал постпред. — Так нельзя вести дела. Необходимо вернуться к первоначальному назначению организации».

В четверг, 13 апреля, в Гааге прошло 54-е внеочередное заседание Исполнительного совета ОЗХО в связи с предполагаемым применением химического оружия в сирийском городе Хан-Шейхун.

Некоторые делегации, по словам Шульгина, предприняли попытку превратить его «в некое подобие судилища, когда виновные уже известны, находятся на скамье подсудимых, им выносится приговор».

В свою очередь российская сторона обратила внимание на то, что расследование инцидента еще не завершено и что на данном этапе никаких доказательств вины сирийского правительства предоставлено не было.