Самым богатым депутатом Госдумы от Пермского края стал Александр Василенко

По итогам прошлого года его доходы составили 18,9 млн руб., его супруга получила доход в 13,8 млн. В собственности господина Василенко два земельных участка, жилой дом и квартира площадью 219,2 и 138,7 кв. м соответственно, одно машиноместо. Его супруге принадлежат квартира площадью 105,2 кв. м (еще одна квартира в 138,7 кв. м — в пользовании), два машиноместа и автомобиль Audi A4.



На втором месте по уровню полученного дохода оказался Дмитрий Скриванов — 15,3 млн руб. У него в собственности квартира площадью 174,8 кв. м, автомобиль BMW 3401 хDRIVE и два снегохода. В пользовании депутата земельный участок площадью 3795 кв. м, жилой дом (357,3 кв. м) и три нежилых помещения. В пользовании несовершеннолетнего ребенка господина Скриванова — три квартиры разной площади.



Замыкает тройку лидеров Андрей Исаев с доходом 6,9 млн руб., в его собственности две квартиры площадью 55 и 113,8 кв. м, еще одна квартира в собственности его ребенка.



Игорь Шубин задекларировал доход в 5,9 млн руб., его супруга получила 844,3 тыс. руб. В собственности депутата земельный участок для дома охотника площадью 13 831 кв. м, гостевой дом (486,7 кв. м), квартира (174 кв. м), половина доли в квартире площадью 99,5 кв. м, гараж, два машиноместа и здание дома охотника (123,4 кв. м). Его супруге принадлежат три квартиры разной площади, одна из которых находится в пользовании, и автомобиль Volksvagen Touareg.



Дмитрий Сазонов по итогам 2016 года заработал 4,9 млн руб., его супруга — 2,2 млн. В его собственности — земельный участок под ИЖС в 1775 кв. м, жилой дом (482 кв. м) и баня, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, мотоцикл Suzuki GSX 1300R и прицеп, в пользовании квартира 74,2 кв. м. Супруга депутата владеет четвертой частью квартиры в 68,6 кв. м, легковыми автомобилями Merсedes-Benz E250 CGI и ВАЗ-111730, в пользовании у нее жилой дом и квартира.



Игорь Сапко показал доход в 4,9 млн руб., его супруга заработала 1,1 млн. В его собственности участок земли в особо охраняемой территории (5924,5 кв. м), гостевой дом (239,6 кв. м), половина доли в квартире площадью 50,3 кв. м, дом охраны, досуговый центр (145,4 кв. м), снегоболотоход Can-Am Outlander MAX XT 650 EFI, еще две квартиры в пользовании, одна из них предоставлена на срок полномочий депутата Госдумы. Супруге господина Сапко принадлежат два легковых автомобиля — Lexus RX 200T и Lexus RX 350, в ее пользовании две квартиры, одна из которых предоставлена ее супругу на период его депутатских полномочий.



Алексей Бурнашов задекларировал доход в 2,9 млн руб. В его пользовании две квартиры — площадью 166,2 кв. м (предоставлена на срок депутатских полномочий) и 74,1 кв. м. Транспортные средства в декларации о доходах депутата не указаны.