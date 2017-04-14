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14 апреля, источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко подписал закон о среднесрочном бюджетном планировании

Основной эффект от принятия закона заключается в том, что использование наиболее актуальных макроэкономических показателей позволит сделать более точные прогнозы.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон о введении среднесрочного бюджетного планирования, указано на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

Законопроект № 6161 о введении среднесрочного бюджетного планирования был принят парламентом 23 марта.

Согласно документу, переносится срок подачи Министерством финансов основных направлений бюджетной политики с 1 апреля до 1 июня.

Закон позволит уже в 2017 году перейти на среднесрочное бюджетное планирование — формировать бюджет и прогнозы сразу на следующие 3 года.

Основной эффект от принятия законопроекта заключается в том, что использование наиболее актуальных макроэкономических показателей позволит сделать более точные прогнозы и на следующие два года после планового.

Ранее в пятницу Порошенко подписал закон об отмене печатей в бизнесе.

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