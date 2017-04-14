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23:22 (мск), источник: ТАСС

Экс-директор Пентагона призвал Трампа не провоцировать КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Президенту США Дональду Трампу следует быть осторожнее в решениях и в выборе слов, чтобы не спровоцировать руководство КНДР и не развязать ядерный конфликт.

Источник: AP 2017

С таким предупреждением выступил в эфире телекомпании NBC бывший министр обороны США и экс-директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Леон Панетта.

«Заявления администрации лишний раз содействуют провокациям, которые происходят. Я считаю, что нам (США) следует быть осторожнее», — подчеркнул Панетта.

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«Нам не стоит предпринимать опрометчивые действия. Ни один из прежних президентов США в современной истории не нажимал на спусковой крючок, когда речь шла о КНДР. И этому есть свое объяснение», — продолжал бывший шеф Пентагона. «Потенциально мы способны спровоцировать ядерную войну, которая унесет миллионы жизней, нам следует проявлять осмотрительность», — предостерег Панетта.

«В Сеуле насчитывается 20 млн жителей, которые являются потенциальными мишенями в случае нападения КНДР. Мы предоставили Китаю возможность подключиться (к мирному урегулированию ситуации на Корейском полуострове). Надо посмотреть, что им (в Пекине) удастся сделать», — предложил он, комментируя данные NBC о готовности США нанести «упреждающий удар с помощью обычных вооружений» по КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове вновь обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. Такие пуски продолжились и в этом году, после очередного подобного испытания в начале марта командование американского контингента в Республике Корея сообщило, что приступило к размещению зенитного ракетного комплекса THAAD на территории этой страны, несмотря на возражения Москвы и Пекина.

США в последнее время неоднократно заявляли, что рассматривают все возможные варианты в отношении КНДР. 9 апреля стало известно, что Тихоокеанское командование Вооруженных сил США направило в сторону Корейского полуострова авианосную ударную группу во главе с авианосцем Carl Vinson. Решение вызвало повышенную озабоченность руководства КНДР, которое не исключает возможности ракетного удара со стороны США. В этих условиях в Пхеньяне заявляют о намерении укреплять свой ракетно-ядерный потенциал на фоне агрессивной политики Вашингтона.

Комментарии
2
Андрей Гончаров
Всё делают, чтобы Китай и Россия вмешались в противостояние. Сами останутся в сторонке. Хитрый ход.
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vesta
«Нам не стоит предпринимать опрометчивые действия. Ни один из прежних президентов США в современной истории не нажимал на спусковой крючок, когда речь шла о КНДР. .............. Все чужими руками.. РФ и Китай не должны входить в это противостояние.
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