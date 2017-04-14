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14 апреля, источник: 112.ua

Порошенко реорганизовал структуру аппарата СНБО

Упразднены служба по вопросам обороны и служба по вопросам безопасности.

Источник: 112.ua

Президент Украины Петр Порошенко реорганизовал структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сказано в указе Президента № 109 от 14 апреля, который размещен на сайте президента.

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Согласно документу в структуре аппарата СНБО остались секретарь СНБО, его первые заместители и заместители, руководитель аппарата, служба по вопросам внешней безопасности, служба по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества, служба по вопросам информационной безопасности, служба стратегического планирования и анализа, юридическая служба, служба Главного ситуационного центра, служба организационной работы и контроля, служба координационной и административной работы, финансово-экономическая служба, служба управления персоналом, служба режимно-секретной работы, служба обеспечения доступа к публичной информации, служба по вопросам экономической, социальной и энергетической безопасности.

В то же время упразднены служба по вопросам обороны и служба по вопросам безопасности.

Созданы служба по вопросам внутренней безопасности, служба по вопросам обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности, служба по вопросам безопасности в военной сфере, служба по вопросам мобилизации, а также служба по вопросам развития и информационных технологий.

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