Порошенко реорганизовал структуру аппарата СНБО
Упразднены служба по вопросам обороны и служба по вопросам безопасности.
Упразднены служба по вопросам обороны и служба по вопросам безопасности.
Президент Украины Петр Порошенко реорганизовал структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сказано в указе Президента № 109 от 14 апреля, который размещен на сайте президента.
Согласно документу в структуре аппарата СНБО остались секретарь СНБО, его первые заместители и заместители, руководитель аппарата, служба по вопросам внешней безопасности, служба по вопросам
В то же время упразднены служба по вопросам обороны и служба по вопросам безопасности.
Созданы служба по вопросам внутренней безопасности, служба по вопросам обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности, служба по вопросам безопасности в военной сфере, служба по вопросам мобилизации, а также служба по вопросам развития и информационных технологий.