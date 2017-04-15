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01:23 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Трамп отказался публиковать имена посетителей Белого дома

Администрация американского президента Дональда Трампа решила отказаться от публикации регистрационного списка посетителей Белого дома.

Источник: AP 2017

В заявлении Белого дома говорится, что публикация подобной информации представляет «серьезные риски для национальной безопасности и сохранности персональных данных».

Согласно новой директиве, списки посетителей Белого дома можно будет обнародовать не ранее, чем через пять лет после ухода Дональда Трампа с поста президента США.

Бывший президент США Барак Обама в бытность хозяином Белого дома добровольно опубликовал имена шести миллионов посетителей.

Сторонники публикации журналов посещений говорят, что подобная информация дает представление о том, какие группы или лица могут оказывать влияние на политику Белого дома.

Директор по коммуникациям Белого дома Майкл Дубке пояснил, что администрация Трампа руководствуется решением федерального суда 2013 года, который постановил, что большинство записей в регистрационном списке является информацией, относящейся к работе президента, и на них не распространяется действие Закона о свободе информации.

Однако, как отмечают эксперты, информация о посетителях ряда ведомств администрации Трампа — например, Административно-бюджетное управление и Торговое представительство США — подпадает под действие Закона о свободе информации.

Представители Белого дома также подчеркивают, что новая политика Дональда Трампа в отношении публикации регистрационных записей является по сути возвратом к старой практике, действовавшей до Барака Обамы.

Администрация Обамы начала публиковать журналы посетителей в сентябре 2009 года. При публикации списков делались некоторые исключения: например не публиковалась информация о частных визитах к членам семьи Барака Обамы. Также в списках не было имен тех, кто посещал Белый дом в связи с некоторыми «чувствительными вопросами». Так, администрация Барака Обамы не публиковала имена посещавших Белый дом потенциальных кандидатов на должности в Верховном суде.

Списки публиковались на сайте Белого дома. После того как хозяином Белого дома стал Дональд Трамп, публикация списков прекратилась. Как утверждают представители Белого дома, обновление страницы, на которой публиковались списки, обошлось бы налогоплательщикам в 70 тысяч долларов за период с 2017 по 2020 год.

Журналы посетителей публиковались не сразу, а, как правило, через несколько месяцев.

Демократы предлагали принять закон, обязывающий администрацию Трампа публиковать имена посетителей других его офисов, в том числе и имена посетителей его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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