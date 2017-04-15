В КНДР отмечают день рождения Ким Ир Сена

На площади имени Ким Ир Сена состоится также красочное праздничное шествие. В связи с проведением массовых мероприятий движение транспорта в Пхеньяне резко ограничено. За порядком на городских улицах следят полицейские и военные патрули. Ожидается выступление Ким Чен Ына, который в настоящее время является председателем Трудовой партии Кореи (ТПК) и Госсовета КНДР, а также возглавляет вооруженные силы страны в звании маршала.

Рано утром к центру города направились грузовики с подразделениями Корейской народной армии (КНА), которые примут участие в военном параде.

В Северной Корее заявили о готовности к превентивному удару против США

Мероприятия по случаю 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена освещают около 200 иностранных журналистов из России, Китая, США, Франции, Японии, Испании, Финляндии и других стран. РФ представляют информационные агентства ТАСС и «Россия сегодня», а также телекомпании «ВГТРК» и «ТВ Центр».

В 04:30 утра по местному времени иностранные журналисты собрались у международной гостиницы «Янгакдо», откуда они в сопровождении сотрудников корейского МИД отправились на автобусах во Дворец народной культуры. Там им предстоит пройти длительную процедуру досмотра личных вещей и фотоаппаратуры. На площадь, в частности, запрещается проносить мобильные телефоны, которые вернут владельцам только после завершения парада и демонстрации.

Зарубежные делегации

В столицу КНДР прибыли представители корейских общин России, Китая, США, Японии, партийные и парламентские делегации Ирана, Монголии, Мексики, Италии и других государств. В Пхеньян пригласили руководителей зарубежных обществ по изучению идей чучхе, пропагандирующих самобытность корейской нации и принципы опоры на собственные силы.

На городских улицах вывешены государственные флаги КНДР и красные стяги с изображением молота, серпа и кисти — символа правящей партии Народной Кореи. По вечерам Пхеньян выглядит ярко и красочно благодаря множеству подсвечиваемых зданий, монументов и неоновых лозунгов, славящих ТПК и корейских вождей.

Напряженная ситуация на Корейском полуострове

Жители КНДР отмечают «День солнца» в то время, когда на Корейском полуострове сложилась напряженная ситуация. Генштаб КНА обещал принять самые решительные меры в ответ на провокационные действия США и их союзников. «Военная истерия администрации президента США (Дональда) Трампа, достигла опасной фазы, и КНДР не может не отреагировать на это обстоятельство», — отмечается в опубликованном накануне заявлении северокорейских военачальников. В этой связи генштаб предупредил, что «народ и армия КНДР примут самые решительные контрмеры в ответ на враждебные политические, экономические и военные действия США».