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03:22 (мск), источник: ТАСС

В КНДР отмечают день рождения Ким Ир Сена

ПХЕНЬЯН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Народ КНДР отмечает главный праздник страны — день рождения Ким Ир Сена, основателя и первого президента народной республики, деда нынешнего лидера Ким Чен Ына.

Источник: AFP 2017

Рано утром к центру города направились грузовики с подразделениями Корейской народной армии (КНА), которые примут участие в военном параде.

На площади имени Ким Ир Сена состоится также красочное праздничное шествие. В связи с проведением массовых мероприятий движение транспорта в Пхеньяне резко ограничено. За порядком на городских улицах следят полицейские и военные патрули. Ожидается выступление Ким Чен Ына, который в настоящее время является председателем Трудовой партии Кореи (ТПК) и Госсовета КНДР, а также возглавляет вооруженные силы страны в звании маршала.

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Мероприятия по случаю 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена освещают около 200 иностранных журналистов из России, Китая, США, Франции, Японии, Испании, Финляндии и других стран. РФ представляют информационные агентства ТАСС и «Россия сегодня», а также телекомпании «ВГТРК» и «ТВ Центр».

В 04:30 утра по местному времени иностранные журналисты собрались у международной гостиницы «Янгакдо», откуда они в сопровождении сотрудников корейского МИД отправились на автобусах во Дворец народной культуры. Там им предстоит пройти длительную процедуру досмотра личных вещей и фотоаппаратуры. На площадь, в частности, запрещается проносить мобильные телефоны, которые вернут владельцам только после завершения парада и демонстрации.

Зарубежные делегации

В столицу КНДР прибыли представители корейских общин России, Китая, США, Японии, партийные и парламентские делегации Ирана, Монголии, Мексики, Италии и других государств. В Пхеньян пригласили руководителей зарубежных обществ по изучению идей чучхе, пропагандирующих самобытность корейской нации и принципы опоры на собственные силы.

На городских улицах вывешены государственные флаги КНДР и красные стяги с изображением молота, серпа и кисти — символа правящей партии Народной Кореи. По вечерам Пхеньян выглядит ярко и красочно благодаря множеству подсвечиваемых зданий, монументов и неоновых лозунгов, славящих ТПК и корейских вождей.

Напряженная ситуация на Корейском полуострове

Жители КНДР отмечают «День солнца» в то время, когда на Корейском полуострове сложилась напряженная ситуация. Генштаб КНА обещал принять самые решительные меры в ответ на провокационные действия США и их союзников. «Военная истерия администрации президента США (Дональда) Трампа, достигла опасной фазы, и КНДР не может не отреагировать на это обстоятельство», — отмечается в опубликованном накануне заявлении северокорейских военачальников. В этой связи генштаб предупредил, что «народ и армия КНДР примут самые решительные контрмеры в ответ на враждебные политические, экономические и военные действия США».

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В Пхеньяне, согласно заявлению, считают, что «Вашингтону следует принять правильное решение для урегулирования» напряженной ситуации, сложившейся на Корейском полуострове.

Соединенные Штаты в последнее время несколько раз заявляли, что рассматривают все возможные варианты действий по отношению к КНДР. 9 апреля стало известно, что Тихоокеанское командование Вооруженных сил США направило в сторону Корейского полуострова ударную группу ВМС во главе с авианосцем Carl Vinson. Решение американской администрации вызвало повышенную озабоченность руководства КНДР, которое не исключает возможности ракетного удара со стороны США. В этих условиях в Пхеньяне заявляют о намерении укреплять свой ракетно-ядерный потенциал на фоне агрессивной политики Соединенных Штатов.

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