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09:18 (мск), источник: Интерфакс

США провели испытания ядерной бомбы без заряда

Бомбой B61−12 планируют заменить часть ядерного арсенала страны.

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Департамент энергетики США по ядерной безопасности и ВВС США завершили первый квалификационный летный тест ядерной бомбы B61−12 на полигоне Tonopah в Неваде. Испытательная установка без заряда была сброшена 14 марта с истребителя F-16, говорится в сообщении Национальной администрации по ядерной безопасности США.

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В ходе испытания были оценены как неядерные функции оружия, так и способность самолета поставлять оружие. Ранее бомбу трижды испытывали в 2015 году. Этот тест является первым в серии, которая будет проводиться в течение следующих трех лет, чтобы квалифицировать B61−12, указано в сообщении.

Ядерная бомба B61 была разработана в 1963 году. Нынешняя модификация — уже двенадцатая по счету. В случае успешных испытаний ей заменят четыре модификации бомбы B61 в ядерном арсенале страны. Первый готовый образец планируется завершить к марту 2020 года.

Комментарии
5
Tavovic
))
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владимир сидоров
Если будет лететь низко,сам за пальму зацепится.
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Андрей Гончаров
Эх, Трампушка. Не наигрался в детстве деревянными солдатиками.
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