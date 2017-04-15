США провели испытания ядерной бомбы без заряда

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Департамент энергетики США по ядерной безопасности и ВВС США завершили первый квалификационный летный тест ядерной бомбы B61−12 на полигоне Tonopah в Неваде. Испытательная установка без заряда была сброшена 14 марта с истребителя F-16, говорится в сообщении Национальной администрации по ядерной безопасности США.

В ходе испытания были оценены как неядерные функции оружия, так и способность самолета поставлять оружие. Ранее бомбу трижды испытывали в 2015 году. Этот тест является первым в серии, которая будет проводиться в течение следующих трех лет, чтобы квалифицировать B61−12, указано в сообщении.

Ядерная бомба B61 была разработана в 1963 году. Нынешняя модификация — уже двенадцатая по счету. В случае успешных испытаний ей заменят четыре модификации бомбы B61 в ядерном арсенале страны. Первый готовый образец планируется завершить к марту 2020 года.