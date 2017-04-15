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05:50 (мск), источник: ТАСС

Ким Чен Ын принимает военный парад на центральной площади Пхеньяна

ПХЕНЬЯН, 15 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Парад Корейской народной армии начался на центральной площади имени Ким Ир Сена в столице КНДР.

Источник: AFP 2017

Власти страны устроили демонстрацию силы по случаю национального праздника — 105-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена — основателя и первого президента Народной Кореи, генералиссимуса и автора идей чучхе.

В качестве верховного главнокомандующего парад принимает лидер КНДР Ким Чен Ын, облаченный в черный европейский костюм с галстуком, передает корреспондент ТАСС с места события.

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