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11:48 (мск), источник: AmurMedia.ru

Дворы в Хабаровском крае должны стать комфортными — Вячеслав Шпорт

Глава региона выслушал доклады о проделанной в муниципалитетах работе.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 15 апреля, AmurMedia.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел заседание краевой межведомственной комиссии по реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В режиме видеоконференции с главами районов он заслушал доклады о проделанной в муниципалитетах работе, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Как сообщил министр ЖКХ края Дарий Тюрин, на сегодняшний день от населения уже поступило 142 заявки на участие в проекте. Более ста из них подали хабаровчане, свыше двух десятков обращений поступило в Комсомольске-на-Амуре, остальные предоставили жители сел и поселков. К концу мая муниципальные власти рассмотрят все предложения людей, после чего смогут включить их в программы благоустройства.

«Вся документация по проекту, а также порядок участия населения размещены на сайтах местных администраций, — сказал Дарий Тюрин. — Информация есть и в прессе. Сейчас в разных форматах проходят общественные обсуждения инициатив жильцов. К примеру, на следующей неделе я лично приму участие в информационной встрече в администрации Кировского района Хабаровска, где расскажу о преимуществах «Городской среды».

Дарий Тюрин уточнил, по условиям проекта, чтобы приступить к работам, жильцы должны подготовить и в срок до 25 мая согласовать с властями дизайн-макеты своих дворовых территорий. Выполнить чертеж можно в произвольной форме, но обязательно указать основные конструктивные элементы — пешеходные дорожки, скамейки, урны и т. д. Тогда строители бесплатно проведут работы и воплотят задумки граждан в жизнь. Если же жильцы захотят сделать нечто большее, например, установить видеокамеры, соорудить детский городок, то эти работы будут отнесены к дополнительным. В этом случае потребуется финансовое участие жителей.

«Нужно хорошо понимать, что появилась прекрасная возможность изменить облик своих дворов, — заметил Вячеслав Шпорт. — Наверное, нет таких, кто бы не хотел, чтобы его двор стал комфортным, удобным и безопасным. И проект “Городская среда”, предложенный президентом, как раз и позволяет решить эти вопросы. Призываю жителей Хабаровского края активнее вступать в проект, максимально использовать его возможности».

Напомним, что к приоритетному проекту по формированию комфортной городской среды уже присоединилось 19 муниципальных образований. Всего на проведение работ в Хабаровском крае направлено 307,5 млн рублей, из которых 233,5 млн рублей региону предоставили из федерального бюджета. Эти средства распределены между участниками проекта.

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» стартовал этой весной во всех регионах Российской Федерации. Он рассчитан до 2022 года и должен стать новым этапом в решении вопросов благоустройства, когда при составлении перечня работ власти обязательно учитывают пожелания населения. Именно такой подход обозначил в своем Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин, указав, что необходимо считаться с мнением граждан при создании комфортной городской среды.

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