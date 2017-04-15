Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место
Организатор «Евровидения» прокомментировал отказ РФ от конкурса
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Назван самый богатый чиновник КремляПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заработал в 10 раз больше президента РФ
НТВ закроет самую скандальную передачу
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Семья выпавшего из окна актёра обратилась к Бондарчуку - СМИ
Психиатры и неврологи обследуют Шурыгину - СМИ
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Тимошенко отвечает Гройсману на предложение выслать ее в РФ – СМИ
Глава Пентагона о том почему война с РФ невозможна
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
10Уйгурская проблема Китая
10Полюс холода
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
06:04 (мск), источник: Lenta.Ru

КНДР впервые представила баллистические ракеты подводных лодок

Северная Корея в субботу, 15 апреля, впервые показала свои баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), передает Reuters.

Впервые публика увидела эти ракеты перед тем, как им предстояло проследовать на параде в Пхеньяне по случаю главного национального праздника КНДР — Дня рождения основателя республики Ким Ир Сена.

Государственное телевидение показало БРПЛ «Пуккуксонг-2» на грузовиках, ожидающих парад.

В качестве верховного главнокомандующего парад принимает лидер КНДР Ким Чен Ын, облаченный в черный европейский костюм с галстуком, передает корреспондент ТАСС с места события.

Празднования в КНДР проходят в обстановке усиления международной напряженности вокруг Корейского полуострова. ВМС США сосредоточили в регионе ударную группу во главе с авианосцем «Карл Винсон». Сообщалось, что Вашингтон готов нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. Своим превентивным ударом пригрозил и Пхеньян.

Позже источники сообщили, что США в настоящий момент не намерены использовать военную силу против Северной Кореи, а сосредоточатся на оказании дипломатического и санкционного давления.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Медведев ответил на обвинения Навального
Путин и Медведев отчитались о доходах за 2016 год
Россия призывает прекратить политизацию деятельности ОЗХО
Бывший глава Пентагона: Трампу следует быть осторожнее с КНДР
Минфин США отказался называть Китай валютным манипулятором
Ким Чен Ын принимает парад на центральной площади Пхеньяна
Трамп отказался публиковать имена посетителей Белого дома
События недели в фотографиях
Спорт
СКА обыграл «Металлург» в четвертом матче финала Кубка Гагарина Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу СКА. Следующий матч состоится в Магнитогорске 16 апреля
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Риелторы рассказали о самой дорогой квартире Москвы
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
10 основных ошибок при капитальном ремонте
С чего начать ремонт типовой квартиры
Какие работы необходимо провести на даче после зимы
12 шагов к уютному скандинавскому интерьеру
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь