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06:18 (мск), источник: RNS

Эммануэль Макрон укрепил свое лидерство на президентских выборах во Франции

Кандидат в президенты Франции, инвестбанкир и бывший министр экономики страны Эммануэль Макрон, возглавляющий движение «Вперед!», увеличил свой отрыв от основного конкурента, лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Об этом свидетельствуют данные компании Odoxa, опубликованные в пятницу.

Согласно данным опроса, за Макрона готовы отдать свои голоса 24,5% респондентов, за Марин Ле Пен — 23%. При этом показатели Ле Пен не изменились с прошлой недели, в то время как Макрон увеличил свое преимущество на 1%. Третье место занял представитель Левой партии и экс-министр образования Жан-Люк Меланшон, четвертое — кандидат от партии «Республиканцы» и бывший фаворит гонки Франсуа Фийон.

Что касается исхода второго тура, то опросы предрекают победу Макрона при любом кандидате, занимающем второе место. Наиболее значительным отрыв Макрона будет в случае, если в его соперниках окажется Фийон: 67% за Макрона против 33% за Фийона. Если в соперниках окажется Ле Пен, Макрон одержит победу с 61% голосов.

Выборы президента Франции проходят в два тура. Первый тур намечен на 23 апреля, второй — на 7 мая.

Справка
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Комментарии
4
Ольга Лысенко
Не пройдет Мари Ле Пен ! Делаем ставки )
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Василий Фесин
франция -наша...
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дядя Коля
Марин Ле ПенНАШ !.......
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