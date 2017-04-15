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06:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Северная Корея пообещала ответить ядерным ударом на провокации США

КНДР нанесет сокрушительный удар ядерным оружием в ответ на любую провокацию со стороны США. Об этом, выступая на военном параде в Пхеньяне, заявил заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи и Госсовета Чхве Рён Хэ. Его слова приводит ТАСС.

«Нашим ядерным оружием справедливости мы уничтожим ядерное оружие США», — пообещал вице-маршал.

«Если США осмелятся на любую провокацию, мы мгновенно нанесем разрушительный удар, на ядерную войну мы ответим своим ядерным ударом», — подчеркнул он.

В Пхеньяне проходит военный парад по случаю национального праздника — 105-й годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. В качестве верховного главнокомандующего парад принимает лидер республики Ким Чен Ын, облаченный в черный европейский костюм с галстуком.

Мимо почетной трибуны на центральной площади Ким Ир Сена, проходят, четко печатая шаг, парадные расчеты всех видов вооруженных сил.

Празднования проходят в обстановке усиления международной напряженности вокруг Корейского полуострова. ВМС США сосредоточили в регионе ударную группу во главе с авианосцем «Карл Винсон». Сообщалось, что американцы готовы нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание. Своим превентивным ударом пригрозила и КНДР.

В то же время источники сообщают, что США в настоящий момент не намерены использовать военную силу против Северной Кореи, а сосредоточатся на оказании дипломатического и санкционного давления.

Комментарии
1
Андрей Гончаров
Как парад в 41-м в Москве. ))
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