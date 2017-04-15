Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
НТВ закроет самую скандальную передачу
Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Назван самый богатый чиновник КремляПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заработал в 10 раз больше президента РФ
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
«Ты сумасшедший»: сенатор США о решении Асада «послать» Трампа
Под Донецком ожесточенный бой с миномётами
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
Тимошенко отвечает Гройсману на предложение выслать ее в РФ – СМИ
Глава Пентагона о том почему война с РФ невозможна
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10Уйгурская проблема Китая
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
07:42 (мск), источник: Kapital.kz

Президент Туркменистана посетит Казахстан

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетит с государственным визитом Казахстан. Об этом сообщает информационное агентство «Туркменистан сегодня».

Источник: Kapital.kz

Как сообщает издание, глава Туркменистана провёл заседание Кабинета Министров, на котором было заявлено о подготовке к государственному визиту Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Казахстан, запланированному на 18—19 апреля.

«Встреча в верхах призвана вписать важную главу в историю дружественных туркмено-казахстанских отношений», — отмечается в сообщении.

Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран президентом республики на третий срок 12 февраля 2017 года, за него проголосовали 97,69% избирателей. Он впервые возглавил Туркменистан в декабре 2006 года после смерти Сапармурата Ниязова. На выборах 2007 года он заручился поддержкой 89% населения, а спустя пять лет получил 97%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Тимур Жаксылыков и Марат Кусаинов будут представлять Казахстан в ЕЭК
Путин и Медведев отчитались о доходах за 2016 год
Россия призывает прекратить политизацию деятельности ОЗХО
Бывший глава Пентагона: Трампу следует быть осторожнее с КНДР
Минфин США отказался называть Китай валютным манипулятором
Ким Чен Ын принимает парад на центральной площади Пхеньяна
Трамп отказался публиковать имена посетителей Белого дома
Макрон укрепил лидерство накануне выборов во Франции
Спорт
СКА обыграл «Металлург» в четвертом матче финала Кубка Гагарина Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу СКА. Следующий матч состоится в Магнитогорске 16 апреля
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь