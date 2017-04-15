Президент Туркменистана посетит Казахстан

Как сообщает издание, глава Туркменистана провёл заседание Кабинета Министров, на котором было заявлено о подготовке к государственному визиту Гурбангулы Бердымухамедова в Республику Казахстан, запланированному на 18—19 апреля .

«Встреча в верхах призвана вписать важную главу в историю дружественных туркмено-казахстанских отношений», — отмечается в сообщении.

Гурбангулы Бердымухамедов был переизбран президентом республики на третий срок 12 февраля 2017 года, за него проголосовали 97,69% избирателей. Он впервые возглавил Туркменистан в декабре 2006 года после смерти Сапармурата Ниязова. На выборах 2007 года он заручился поддержкой 89% населения, а спустя пять лет получил 97%.