Генсек ООН заявил об угрозе возобновления конфликта в Ливии

В докладе генсекретаря ООН, адресованного членам Совета Безопасности организации, говорится, что, несмотря на то, что ИГ более не контролирует территорию Ливии, ее члены были замечены на территории страны и несут ответственность за проведение ряда атак в различных ее районах.

Генеральный секретарь выразил озабоченность новой эскалацией военных действий и политической неопределенностью в стране. Гутерреш предупредил в связи с этим, что ситуация может обернуться возвращением к полномасштабному конфликту.