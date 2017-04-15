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07:58 (мск), источник: Sputniknews.kz

Назарбаев рассказал, чем Казахстан помогает Кыргызстану

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что республика будет продолжать оказывать помощь Кыргызстану. Глава государства призвал президентов стран ЕАЭС «оказывать друг другу взаимную поддержку».

Источник: Reuters

«В частности, приняты конкретные меры для помощи Кыргызстану. Досрочно предоставлены внутренние железнодорожные тарифы при перевозках кыргызских грузов транзитом через Казахстан. Это позволило нашим коллегам сэкономить порядка 60 миллионов долларов. Приняты решения по предоставлению финансовой помощи для адаптации кыргызской экономики к условиям ЕАЭС. Документы переданы на ратификацию», — сообщил Назарбаев на заседании высшего евразийского экономического совета в Бишкеке, слова которого приводит Sputnik Кыргызстан.

Правительства двух стран в 2016 году подписали соглашение и протоколы об оказании Казахстаном технической помощи в размере 100 миллионов долларов для финансирования мероприятий «дорожной карты» по присоединению Кыргызстана к ЕАЭС. Эти средства планировалось направить на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной инфраструктуры, модернизацию испытательных лабораторий и другие важные мероприятия.

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета, сообщил, что Казахстан готов выделить 41 миллион долларов. После этого в марте протокол был подписан.

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