Власти Кубани решили создать «казачью пионерию»
В Краснодаре обсудили цели и задачи нового
В Краснодаре обсудили цели и задачи нового
Основу «Союза казачьей молодежи» составят учащиеся казачьих классов и корпусов. Стать участником движения смогут также все желающие, кому интересны история, культура и традиции кубанского казачества. Планируется, что состав участников будет расширен за счет активной молодежи: студентов вузов, профессиональных училищ и колледжей.
«В Кубанском казачьем войске накоплен огромный опыт работы по воспитанию молодежи, — цитирует
И.о. министра образования края Ольга Медведева отметила, что воспитание в подрастающем поколении активной гражданской позиции на основе
Первый съезд «Союза казачьей молодежи Кубани» пройдет в сентябре и будет приурочен к 80-летию края и 225-й годовщине высадки черноморских казаков на Тамань.
Напомним, решение о создании «Союза казачьей молодежи Кубани» было принято в декабре 2016 года. Губернатор региона поручил сформировать новую организацию до конца 2017 года.
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