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15:18 (мск), источник: Югополис

Власти Кубани решили создать «казачью пионерию»

В Краснодаре обсудили цели и задачи нового детско-юношеского движения, созданного при поддержке губернатора.

Основу «Союза казачьей молодежи» составят учащиеся казачьих классов и корпусов. Стать участником движения смогут также все желающие, кому интересны история, культура и традиции кубанского казачества. Планируется, что состав участников будет расширен за счет активной молодежи: студентов вузов, профессиональных училищ и колледжей.

«В Кубанском казачьем войске накоплен огромный опыт работы по воспитанию молодежи, — цитирует вице-губернатора Николая Долуду пресс-служба администрации региона. — В казачьих классах края учатся порядка 63 тысяч ребят, действует 25 школ со статусом “казачья”, 6 казачьих кадетских корпусов. Сейчас очень важно объединить всех этих детей и молодежь общей идеей — идеей патриотизма».

И.о. министра образования края Ольга Медведева отметила, что воспитание в подрастающем поколении активной гражданской позиции на основе культурно-исторических традиций казачества является одной из задач союза.

Первый съезд «Союза казачьей молодежи Кубани» пройдет в сентябре и будет приурочен к 80-летию края и 225-й годовщине высадки черноморских казаков на Тамань.

Напомним, решение о создании «Союза казачьей молодежи Кубани» было принято в декабре 2016 года. Губернатор региона поручил сформировать новую организацию до конца 2017 года.

Вице-губернатор Николай Долуда известен своими одиозными высказываниями. В частности, в феврале 2016 года он сообщил о том, что Кубани нужны миллионы казаков. «Сегодня у нас 45 тысяч реестровых казаков, это очень мало для пятимиллионной Кубани. Нужно, чтобы у нас был миллион казаков или два с половиной миллиона, как это было на кубанской земле до 1917 года. Вот тогда вернется казачий уклад жизни», — сказал тогда вице-губернатор.

В феврале 2017 года Долуда рассказал о политике США и назвал Барака Обаму «гадёнышем».

Комментарии
7
Виктор Бурый
Где Вы уважаемый пьянь видите? Казаки это великий народ, благодаря которому, в том числе, жива земля Русская. Нашим казачьим традициям не меньше 1000 лет. Со времен Половцев. И пьянство у казаков всегда было пороком и строго наказывалось. А судить людей по себе не стоит.
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ММН
А Долута спросил народ...А хочет народ этот так называемый казачий уклад?А может Долута построит школы и садики с нормальным укладом.
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ММН
Покажите мне документ где эти клоуны ряженые госудаственая структура? Почему мы простые граждани должны отдавать свои деньги содержать этих клоунов.Вы господин стройте школы и садики.
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