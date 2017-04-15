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09:30 (мск), источник: Газета.Ру

Минобрнауки будет ответственно за организацию детского отдыха

Правительство наделило Минобрнауки России полномочиями разрабатывать и реализовывать госполитику в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Об этом говорится на сайте кабмина.

Источник: РИА "Новости"
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Внесенными изменениями, в частности, Минобрнауки России наделяется полномочиями по разработке и реализации основ государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья
Постановление правительства РФ

Также ведомство будет координировать деятельность федеральных органов исполнительной власти с региональными, органами местного самоуправления, а также с конкретными организациями. Кроме того, Минобрнауки будет следить за соблюдением требований законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей.

Комментарии
2
Сергей Саморуков
Опять в колохоз приехали ... опять , все , как один , и чтобы строем ...
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Василий Фесин
теперь и ОТДЫХ детей,накрылся...
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