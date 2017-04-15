Минобрнауки будет ответственно за организацию детского отдыха
Правительство наделило Минобрнауки России полномочиями разрабатывать и реализовывать госполитику в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Об этом говорится на сайте кабмина.
Правительство наделило Минобрнауки России полномочиями разрабатывать и реализовывать госполитику в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Об этом говорится на сайте кабмина.
Внесенными изменениями, в частности, Минобрнауки России наделяется полномочиями по разработке и реализации основ государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья
Также ведомство будет координировать деятельность федеральных органов исполнительной власти с региональными, органами местного самоуправления, а также с конкретными организациями. Кроме того, Минобрнауки будет следить за соблюдением требований законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей.