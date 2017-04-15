Депутаты Госдумы от Приморья отчитались о доходах за прошлый год

Владивосток, 15 апреля, PrimaMedia.

Депутаты Государственной Думы от Приморского края опубликовали сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера депутата и членов его семьи за 2016 год на официальном сайте Государственной думы РФ. Автомобили, дома и доходы приморских депутатов — в рейтинге ИА PrimaMedia.

Владимир Новиков

Депутат Госдумы от Артемовского городского округа Владимир Новиков заработал в 2016 году меньше всего среди своих коллег. Его доход за 2016 год составил 2 596 745,92 рублей. В собственности Владимира Новикова — два участка земли общей площадью 2,7 тысяч кв. метров, объект незавершенного строительства и нежилое помещение на 82,6 кв. метров. Также Владимир Новиков владеет автомобилем NISSAN X-TRAIL.

Виктория Николаева

Доход депутата Госдумы от Арсеньевского избирательного округа Виктории Николаевой в 2016 году составил 3022562,06 рубля. В собственности у депутата Николаевой дом — 134,8 кв. метров., квартира в 48,3 кв. метров, участок земли -900 кв. метров и два автомобиля — LEXUS LX 570 и TOYOTA HARRIER.

Алексей Корниенко

Годовой доход депутата-выдвиженца партии КПРФ от Приморья Алексея Корниенко составил 4 721 772,04 рублей, а у его супруги — 639 550,45 рублей. У супругов есть квартира в долевой собственности площадью 92,3 кв. метра, автомобилей в собственности нет.

Сергей Сопчук

Депутат Госдумы от Владивостокского избирательного округа Сергей Сопчук заработал в 2016 году 5 455 316,20 рублей, его супруга — 2 985 905,88 рублей. В собственности депутата Сопчука два земельных участка, два дома, три квартиры (две из них в Чехии), два гаража, одно машиноместо и одна кладовка (в Чехии). Кроме того, приморский парламентарий владеет пятью автомобилями: легковой автомобиль ГАЗ 21, внедорожники Range Rover, Mercedes-Benz GL 450, Mercedes-Benz S 500 4MATIC и автобус Volkswagen 7 ХК Caravelle.

Виктор Пинский

Самый большой доход показал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в ГД Виктор Пинский — 49 646 529,53 рублей. Кроме того, в собственности депутата, избранного в российский парламент по партийным спискам от Приморья, два участка земли (около 2,5 тысяч кв. метров) и три парковочных машиноместа. Автомобилей в собственности нет.