Японский мастер-план учитывает все особенности Владивостока

По словам вице-губернатора, формирование генерального плана развития Владивостокской агломерации, который синхронизируют с проектом японской архитектурно-инжиниринговой компании «Никкен Секкей ЛТД», — процесс непростой, так как в нем нужно учесть интересы нескольких сторон. Но работа с коллегами идет слаженно и конструктивно.

«В этой работе очень важно объединить передовой российский опыт и лучшие практики наших соседей, и мы благодарны японским коллегам за их вклад в развитие города. Это очень важно для развития Владивостока с учетом поставленных перед ним целей. Разработчиком мастер-плана стала одна из лучших мировых компаний в этой сфере. Конечно, есть сложности, связанные с несостыковками законодательства в части градостроительных норм и правил застройки и развития территории, но поиск компромисса является нашей важной совместной задачей, и у нас это получается. В этот диалог вовлечены профессиональные сообщества, общественные объединения, только в таком формате возможен нужный, полезный и достойный результат. Владивосток исторически является форпостом России на Тихом Океане, и часть города занимают военные объекты, в совместной работе мы обязаны это учитывать, не все данные могут быть переданы. И наши японские коллеги прекрасно понимают, что принципы безопасности — тоже важная часть плана, поэтому никаких требований предоставить секретные материал не выставляют», — отметил Эдуард Портнов.

Другой вопрос, что статус земель Минобороны в прошлом году получила значительная часть юга Приморского края, так, сегодня практически вся территория острова Русский находится в запретной зоне военного объекта — Владивостокского лесничества Министерства обороны. Это подразумевает, в том числе, запрет на новое капитальное строительство и препятствует полноценному развитию города и края, добавил Эдуард Портнов.

«Этот вопрос мы активно обсуждаем с оборонным ведомством и планируем прийти к совместному решению до конца текущего года. Консолидированный план комплексного развития Владивостока поставит точку в этом вопросе и позволит воплотить в жизнь самые смелые идеи», — подчеркнул заместитель главы Приморского края.

Отметим, сделать Владивосток комфортным для жизни Президенту России Владимиру Путину предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на втором Восточном экономическом форуме. Договор о реализации мастер-плана Владивостокского городского округа подписан между японской архитектурно-инжиниринговой компанией «Никкен Секкей ЛТД» и Фондом единого института развития в жилищной сфере. Совместный проект будет синхронизирован с генеральным планом развития Владивостокской агломерации.