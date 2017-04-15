Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ЕВС подтвердил, что Россия не будет участвовать в «Евровидении»
Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место
Что такое умный дом?
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
ЕВС подтвердил, что Россия не будет участвовать в «Евровидении»
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
Американский эксперт рассказал, чем опасна ПВО России
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
Тимошенко отвечает Гройсману на предложение выслать ее в РФ – СМИ
Глава Пентагона о том почему война с РФ невозможна
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Полюс холода
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
10:09 (мск), источник: Вести Приморье

Японский мастер-план учитывает все особенности Владивостока

Российско-японский мастер-план поможет решить ключевые для развития Владивостока проблемы, не посягая обороноспособность восточного форпоста России, сообщает пресс-служба администрации Приморского края со ссылкой на замглавы Приморского края Эдуарда Портнова.

Источник: Вести Приморье

По словам вице-губернатора, формирование генерального плана развития Владивостокской агломерации, который синхронизируют с проектом японской архитектурно-инжиниринговой компании «Никкен Секкей ЛТД», — процесс непростой, так как в нем нужно учесть интересы нескольких сторон. Но работа с коллегами идет слаженно и конструктивно.

«В этой работе очень важно объединить передовой российский опыт и лучшие практики наших соседей, и мы благодарны японским коллегам за их вклад в развитие города. Это очень важно для развития Владивостока с учетом поставленных перед ним целей. Разработчиком мастер-плана стала одна из лучших мировых компаний в этой сфере. Конечно, есть сложности, связанные с несостыковками законодательства в части градостроительных норм и правил застройки и развития территории, но поиск компромисса является нашей важной совместной задачей, и у нас это получается. В этот диалог вовлечены профессиональные сообщества, общественные объединения, только в таком формате возможен нужный, полезный и достойный результат. Владивосток исторически является форпостом России на Тихом Океане, и часть города занимают военные объекты, в совместной работе мы обязаны это учитывать, не все данные могут быть переданы. И наши японские коллеги прекрасно понимают, что принципы безопасности — тоже важная часть плана, поэтому никаких требований предоставить секретные материал не выставляют», — отметил Эдуард Портнов.

Другой вопрос, что статус земель Минобороны в прошлом году получила значительная часть юга Приморского края, так, сегодня практически вся территория острова Русский находится в запретной зоне военного объекта — Владивостокского лесничества Министерства обороны. Это подразумевает, в том числе, запрет на новое капитальное строительство и препятствует полноценному развитию города и края, добавил Эдуард Портнов.

«Этот вопрос мы активно обсуждаем с оборонным ведомством и планируем прийти к совместному решению до конца текущего года. Консолидированный план комплексного развития Владивостока поставит точку в этом вопросе и позволит воплотить в жизнь самые смелые идеи», — подчеркнул заместитель главы Приморского края.

Отметим, сделать Владивосток комфортным для жизни Президенту России Владимиру Путину предложил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на втором Восточном экономическом форуме. Договор о реализации мастер-плана Владивостокского городского округа подписан между японской архитектурно-инжиниринговой компанией «Никкен Секкей ЛТД» и Фондом единого института развития в жилищной сфере. Совместный проект будет синхронизирован с генеральным планом развития Владивостокской агломерации.

Напомним, российско-японская рабочая группа по развитию городской среды Владивостока определилась с проектами. Это рыбный рынок под Золотым мостом, строительство автомобильных парковок в центре города, завершение запуска очистных сооружений, система умных светофоров, благоустройство зеленых зон Владивостока, продление прогулочной зоны «Тропа здоровья», строительство экологичных домов и реконструкция мусоросжигательного завода «Спецзавод № 1». Конкретные предложения от японских компаний будут озвучены 7 июня во время очередного заседания рабочей группы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Мать нашла пропавшую 15 лет назад дочь в ролике на YouTube
Из летящего самолета выбросили трех человек
Мать нашла пропавшую 15 лет назад дочь в ролике на YouTube
КНДР готова ответить ядерным ударом на провокации США
Россия призывает прекратить политизацию деятельности ОЗХО
Более 90 боевиков погибли в Афганистане при взрыве авиабомбы США
Минобрнауки наделили полномочиями в сфере детского отдыха
Ким Чен Ын принимает парад на центральной площади Пхеньяна
Макрон укрепил лидерство накануне выборов во Франции
В Британии спецслужбы ищут сотрудников со знанием русского языка
Спорт
СКА обыграл «Металлург» в четвертом матче финала Кубка Гагарина Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу СКА. Следующий матч состоится в Магнитогорске 16 апреля
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь