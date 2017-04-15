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11:06 (мск), источник: РИА Новости

КНДР на военном параде показала несколько типов собственных ракет

Журналисты считают, что Пхеньян продемонстрировал межконтинентальные баллистические ракеты и ракеты подводных лодок. Официальных данных о конкретных вооружениях нет.

Источник: AP 2017

ПХЕНЬЯН, 15 апр — РИА Новости. На военном параде, приуроченном к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, создателя северокорейского государства и деда нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына, было продемонстрировано несколько типов образцов военной техники, передает корреспондент РИА Новости.

Ким Чен Ын лично принимал военный парад на центральной площади Пхеньяна.

Перед трибуной, на которой сидел лидер государства, промаршировали парадные расчеты сухопутных войск, спецназа, военно-морских сил и рабоче-крестьянского ополчения, в том числе женские батальоны

Кроме того, КНДР могла представить на параде ракетные системы залпового огня, ракеты малой и средней дальности типа «земля-земля», межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок. Образцы военной техники проехали перед трибуной, на которой находилось высшее руководство и порядка 200 иностранных журналистов, приглашенных для освещения мероприятия, однако, в силу специфики северокорейской техники, визуально с точностью определить тип демонстрируемых ракет не представлялось возможным.

Источник: AP 2017

При этом некоторые представители МИД КНДР, которые сопровождают в Пхеньяне иностранных журналистов, уверяли, что вооруженные силы КНДР действительно представили межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок, но вряд ли это можно считать официальной информацией.

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Завершилась военная часть парада пролетом над площадью самолетов, которые сложили в небе число 105 — в честь Дня Солнца, государственного праздника и годовщины со дня рождения Ким Ир Сена.

После прохода военной техники и армии по площади промаршировали несколько тысяч человек, приветствуя Ким Чен Ына, в том числе студенты-комсомольцы, врачи, спортсмены, госслужащие. Сам Ким Чен Ын после завершения торжественной части прошел по трибуне, приветственно помахав собравшимся рукой.

Президент США Дональд Трамп на этой неделе назвал Северную Корею угрозой и обещал «позаботиться» о ней, но не сказал, какие возможности рассматривает. Тем временем к берегам Корейского полуострова была перенаправлена ударная авианосная группировка США во главе с авианосцем «Карл Винсон».

Комментарии
8
восход солнца
имеешь в виду шлемофоны?)
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Tavovic
Почти вся техника советская , мальца есть китайской и совсем мало собственно северокорейский клонов вышеперечисленной .
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Владимир Пацак
Точно, Риддик сразу спалится...
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