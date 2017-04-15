Лукашенко поздравил с Пасхой христиан Беларуси и патриарха Кирилла

«Сегодня Пасху отмечают миллионы христиан во всем мире. Наполняя сердца искренней верой в торжество жизни, она дарит надежду людям вне зависимости от их политических убеждений, этнических, языковых и иных различий. Воскресение Христово призывает задуматься о предназначении человека, его миссии на земле, помогает творить добрые дела и быть милосердным», — говорится в поздравлении христианам Беларуси.

«Пусть радость этого дня сопутствует каждому в деле духовного совершенствования, преображая нашу жизнь, воодушевляя на созидательный труд, приближая нас к высоким христианским идеалам», — продолжается поздравление.

В его конце президент Беларуси пожелал белорусам «тепла домашнего очага, любви и согласия в семьях, успеха во всех замыслах и начинаниях», а также «здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким».

В послании патриарху Александр Лукашенко выразил уверенность, что Русская Православная Церковь будет и в дальнейшем способствовать упрочению духовных основ общества, помогая укреплять дружбу и взаимопонимание между народами Беларуси и России.