Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место
Частично признанная республика хочет присоединиться к России
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Американский эксперт рассказал, чем опасна ПВО России
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
Тимошенко отвечает Гройсману на предложение выслать ее в РФ – СМИ
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
14События недели в фотографиях
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
12:07 (мск), источник: УНИАН

В Одессе требуют уволить полицейских, которые задерживали активистов 10 апреля

Активисты патриотических организаций устроили пикет под стенами областного управления внутренних дел в Одессе с требованием увольнения полицейских, которые задерживали людей во время акции 10 апреля — в День освобождения Одессы от немецко-румынских оккупантов.

Источник: УНИАН

Об этом говорится в сюжете «5 канала».

Тогда из-за столкновения проукраинских активистов со сторонниками пророссийских взглядов полиция задержала 16 участников с обеих сторон. Но, по мнению митингующих, правоохранители превысили полномочия, когда применили силу и при этом проигнорировали сепаратистские лозунги, которые раздавались из другого лагеря.

В руководстве полиции пообещали создать специальную комиссию с участием пикетчиков, которая проверит работу правоохранителей. Говорят, если вина правоохранителей будет доказана, их ждет увольнение.

«Единственное, что мы сегодня достигли, фактически это создание комиссии из представителей общественности и представителей полиции, которая будет следить, чтобы за эти девять дней, которые остались, чтобы все виновные были привлечены к ответственности», — отметил участник пикета Виталий Устименко.

«Есть дисциплинарный устав органов Национальной полиции по которому мы проводим служебную проверку. По отношению к каждому руководителю, который там был. Ему дают принципиальную оценку», — рассказал начальник ГУ НП в Одесской области Дмитрий Головин.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля у памятника Неизвестному матросу в парке Шевченко в Одессе произошли драки между проукраинскими активистами и «куликовцами». Полиция задержала около 15 активистов. Также задержали одного человека от «куликовцев».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Баланс недели: год Гройсмана, отставка Гонтаревой и электроэнергия в законе
КНДР готова ответить ядерным ударом на провокации США
ЕС предложит Великобритании «норвежскую модель» сотрудничества
В результате удара «матери всех бомб» погибли более 90 боевиков
Лавров потребовал срочно направить экспертов ОЗХО в Идлиб
КНДР на военном параде продемонстрировала собственные ракеты
Макрон укрепил лидерство накануне выборов во Франции
В Британии спецслужбы ищут сотрудников со знанием русского языка
Спорт
«Если есть вопросы к судьям, то лишь у СКА». Дальше будет жарче? Александр Медведев призвал не гневить хоккейных богов, Зубарев раскрыл секрет голевого прорыва, а Дворковича удивило судейство
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Как красиво оформить нишу в интерьере
Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Аренда «однушек» в России в мае подешевела
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь