ЕС предложит Великобритании «норвежскую модель» сотрудничества

Лидеры 27 стран ЕС подписали декларацию о будущем Евросоюза после Brexit

Евросоюз может предложить Великобритании более «мягкий» выход страны из объединения, предложив властям страны «норвежскую модель» взаимодействия.

Как пишет Politico, ссылаясь на источник в Еврокомиссии, Соединенному Королевству предложат вступить в Европейскую ассоциацию свободной торговли (EFTA). Ее членами являются Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн, что дает этим государствам доступ к единому рынку союза, отмечает «Федеральное агентство новостей».

После этого Великобритания сможет стать членом Европейской экономической зоны (EEA), что позволит снизить экономические последствия выхода Британии из ЕС.