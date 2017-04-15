ЕС предложит Великобритании «норвежскую модель» сотрудничества
Брюссель рассматривает «мягкий» вариант выхода государства из Евросоюза.
Брюссель рассматривает «мягкий» вариант выхода государства из Евросоюза.
Евросоюз может предложить Великобритании более «мягкий» выход страны из объединения, предложив властям страны «норвежскую модель» взаимодействия.
Как пишет Politico, ссылаясь на источник в Еврокомиссии, Соединенному Королевству предложат вступить в Европейскую ассоциацию свободной торговли (EFTA). Ее членами являются Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн, что дает этим государствам доступ к единому рынку союза, отмечает «Федеральное агентство новостей».
После этого Великобритания сможет стать членом Европейской экономической зоны (EEA), что позволит снизить экономические последствия выхода Британии из ЕС.