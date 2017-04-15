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8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
12:12 (мск), источник: Интерфакс

Лавров потребовал срочно направить экспертов ОЗХО в Идлиб

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU — Москва считает необходимым срочно направить экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Сирию для расследования инцидента с применением химоружия в Идлибе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим катарским коллегой Мухаммедом Аль-Тани.

Источник: AP 2017

«Мы поделились с нашими катарскими коллегами российскими оценками ситуации, тем как это обсуждалось в ходе визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министров иностранных дел Сирии и Ирана», — сказал российский министр.

Считаем абсолютно необходимым как можно скорее провести объективное беспристрастное расследование в рамках ОЗХО, будем и дальше в ООН в Нью-Йорке настаивать на расследовании инцидента
Сергей Лавров
Глава МИД РФ
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4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) произошла химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают, заверяя, что никогда не использовали химоружие на своей территории.

Ранее Дамаск не раз обвиняли в использовании химического оружия. Однако в 2014 году сотрудники ОЗХО заявили, что из Сирии были вывезены 100% задекларированных Дамаском арсеналов химического оружия.

Конвенция о запрещении химического оружия, вступившая в силу в 1997 году, подразумевает запрет на производство и применение химического оружия, а также уничтожение всех его запасов. Сирия присоединилась к Конвенции 14 октября 2013 года.

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