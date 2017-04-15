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13:18 (мск), источник: Noi.md

Стурза о попытке покушения на Плахотнюка: все серьезно, это не инсценировка

Бывший премьер-министр Ион Стурза считает, что те, кто иронизировал по поводу попытки покушения на Владимира Плахотнюка, неправы.

Источник: Noi.md

По его мнению, это не инсценировка, а связано с прекращением отмывания десятков миллиардов долларов из Российской Федерации, а также с арестом и судом над рядом сомнительных личностей, таких как Вячеслав Платон, клан Цопа и Влад Филат.

Ион Стурза заявил в пятницу вечером на Pro TV, что в этом случае не может идти речь об инсценировке, потому что Плахотнюк ничего от этого не выигрывает.

«Дело в том, что мы не можем минимизировать значение этого достойного сожаления факта. Я не думаю, что Плахотнюку нужна такая ​​реклама. Когда человек узнает, что кто-то хочет его убить, это вызывает глубокие эмоции, даже у такой сильной личности, как Владимир Плахотнюк», — отметил Стурза.

Бывший премьер-министр считает, что к этому факту нужно относиться самым серьезным образом. «Многие восприняли это несерьезно. Я думаю, что это требует серьезного отношения», — сказал Стурза.

По его мнению, этой попыткой покушения преступный мир нарушил даже собственные «принципы». «Я очень сожалею, что это случилось. Даже в криминальном мире есть некоторые правила — очень редко, даже никогда не покушаются на людей из системы правосудия и политиков. Есть некоторые табу», — подчеркнул Стурза.

Он предположил, что это произошло потому, что Владимир Плахотнюк сильно «обеспокоил» определенных людей арестом Платона, Филата и вмешательством для прекращения отмывания денег из России и кражи миллиарда из местных банках. «Это не может не вызывать враждебности. (…) Был разрушен крупный бизнес — кража миллиарда, отмывание десятков миллиардов долларов из России».

Стурза добавил, что информация, будто Российская Федерация поставила Плахотнюка под международный мониторинг, не может быть правдой. По его мнению, некоторые круги в Москве пытаются сделать это, но речь не о каком-либо официальном запросе.

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