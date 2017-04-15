Стурза о попытке покушения на Плахотнюка: все серьезно, это не инсценировка
Бывший
Бывший
По его мнению, это не инсценировка, а связано с прекращением отмывания десятков миллиардов долларов из Российской Федерации, а также с арестом и судом над рядом сомнительных личностей, таких как Вячеслав Платон, клан Цопа и Влад Филат.
Ион Стурза заявил в пятницу вечером на Pro TV, что в этом случае не может идти речь об инсценировке, потому что Плахотнюк ничего от этого не выигрывает.
«Дело в том, что мы не можем минимизировать значение этого достойного сожаления факта. Я не думаю, что Плахотнюку нужна такая реклама. Когда человек узнает, что
Бывший
По его мнению, этой попыткой покушения преступный мир нарушил даже собственные «принципы». «Я очень сожалею, что это случилось. Даже в криминальном мире есть некоторые правила — очень редко, даже никогда не покушаются на людей из системы правосудия и политиков. Есть некоторые табу», — подчеркнул Стурза.
Он предположил, что это произошло потому, что Владимир Плахотнюк сильно «обеспокоил» определенных людей арестом Платона, Филата и вмешательством для прекращения отмывания денег из России и кражи миллиарда из местных банках. «Это не может не вызывать враждебности. (…) Был разрушен крупный бизнес — кража миллиарда, отмывание десятков миллиардов долларов из России».
Стурза добавил, что информация, будто Российская Федерация поставила Плахотнюка под международный мониторинг, не может быть правдой. По его мнению, некоторые круги в Москве пытаются сделать это, но речь не о