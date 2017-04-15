Лавров усомнился в адекватности Турчинова

«Устойчивое сомнение в адекватности украинских политиков возникло уже давно. Это далеко не первое высказывание подобного рода, до господина Турчинова такую же угрожающую риторику, воинствующую регулярно применяли и президент (Украины Петр) Порошенко, и (спикер Рады Андрей) Парубий, и другие деятели. Это означает, что украинская сторона, украинское руководство не хочет выполнять минские договоренности даже в той части, которая касается решения проблем безопасности. Напомню, что проблемы безопасности Порошенко называет главной частью минских договоренностей и пока проблемы безопасности не решены, отказывается обсуждать политические процессы», — сказал Лавров на пресс-конференции.