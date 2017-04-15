Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место
Личный опыт: «Как мы продавали свою квартиру в новостройке»
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото)
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
Назван самый богатый чиновник КремляПервый замглавы администрации президента Сергей Кириенко заработал в 10 раз больше президента РФ
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
Американский эксперт рассказал, чем опасна ПВО России
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
Тимошенко отвечает Гройсману на предложение выслать ее в РФ – СМИ
25 пьяных бойцов ВСУ отказались выполнять приказ
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
14«Дарю тебе звезду»
10Полюс холода
10Уйгурская проблема Китая
14:14 (мск), источник: РИА Новости

Лавров усомнился в адекватности Турчинова

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров усомнился в адекватности главы Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, заявившего о необходимости украинским военным «продвигаться на восток».

Источник: РИА Новости

Ранее секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные в Донбассе должны «метр за метром, километр за километром продвигаться на восток», «главное — не проскочить границу».

Читайте также
Лавров: у России и США общая позиция по вопросу Минских соглашений

«Устойчивое сомнение в адекватности украинских политиков возникло уже давно. Это далеко не первое высказывание подобного рода, до господина Турчинова такую же угрожающую риторику, воинствующую регулярно применяли и президент (Украины Петр) Порошенко, и (спикер Рады Андрей) Парубий, и другие деятели. Это означает, что украинская сторона, украинское руководство не хочет выполнять минские договоренности даже в той части, которая касается решения проблем безопасности. Напомню, что проблемы безопасности Порошенко называет главной частью минских договоренностей и пока проблемы безопасности не решены, отказывается обсуждать политические процессы», — сказал Лавров на пресс-конференции.

По его словам, заявления Турчинова означают, что Киев отказывается выполнять ту часть минских договоренностей, которая касается вопросов безопасности, и которую украинская сторона считает приоритетной
Пасхальное перемирие в Донбассе не продержалось и нескольких часов
14 апреля© Ньюстюб
Русский «папа всех бомб» превосходит американскую «маму» в два раза
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
В результате удара «матери всех бомб» погибли более 90 боевиков
Прокуратура Германии начала проверку письма с угрозой теракта
КНДР на военном параде продемонстрировала собственные ракеты
ЕС предложит Великобритании «норвежскую модель» сотрудничества
В Британии спецслужбы ищут сотрудников со знанием русского языка
Спорт
«Если есть вопросы к судьям, то лишь у СКА». Дальше будет жарче? Александр Медведев призвал не гневить хоккейных богов, Зубарев раскрыл секрет голевого прорыва, а Дворковича удивило судейство
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги Когда-то они много и успешно снимались, но теперь СМИ больше интересует не их карьера, а слухи о кризисе отношений и разводе. Вспоминаем 8 некогда многообещающих актеров и актрис, чья карьера разбилась о счастливую (или не очень) семейную жизнь.
Недвижимость
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дети Аллы Пугачевой готовятся к Пасхе (фото) Максим Галкин выложил в соцсети трогательное семейное фото.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь