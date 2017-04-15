Голушко стал самым богатым омичом в Госдуме

В прошлом году депутат заработал 16,6 млн, а его исторический максимум — 2014 год в Совете Федерации, когда его годичных доход составлял 27,5 миллионов рублей. Имуществом парламентарий также не обделен — ни один из его 11 земельных участков, ни Porsche Cayenne, ни дом в России и Франции никуда не делись.

Экс-мэр Омска Виктор Шрейдер вновь доказал свою стабильность — уже второй год подряд слуга народа зарабатывает 5 миллионов в год. Новым имуществом он также не разжился — помимо гаржаного бокса, трех участков земли и садового домика у него ничего нет.

А вот самым «бедным» среди омичей в Госдуме стал Дмитрий Перминов — боевой ветеран задекларировал 3,2 млн рублей дохода, земельный участок, дом, квартиру и долю в еще одной.