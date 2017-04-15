Голушко стал самым богатым омичом в Госдуме
Депутат Госдумы России Андрей Голушко стал самым богатым выходцем из Омской области в нижней палате федерального Парламента. За 2016 год доход народного избранника составил 18,9 миллионов рублей.
Депутат Госдумы России Андрей Голушко стал самым богатым выходцем из Омской области в нижней палате федерального Парламента. За 2016 год доход народного избранника составил 18,9 миллионов рублей.
В прошлом году депутат заработал 16,6 млн, а его исторический максимум — 2014 год в Совете Федерации, когда его годичных доход составлял 27,5 миллионов рублей. Имуществом парламентарий также не обделен — ни один из его 11 земельных участков, ни Porsche Cayenne, ни дом в России и Франции никуда не делись.
А вот самым «бедным» среди омичей в Госдуме стал Дмитрий Перминов — боевой ветеран задекларировал 3,2 млн рублей дохода, земельный участок, дом, квартиру и долю в еще одной.