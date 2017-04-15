Рева сообщил, кто из пенсионеров получит наибольшее повышение пенсии
Больше всего от повышения выиграют те пенсионеры, которые вышли на пенсию до 2012 года. Такое заявление сделал министр социальной политики Андрей Рева, передает «Зеркало недели».
Больше всего от повышения выиграют те пенсионеры, которые вышли на пенсию до 2012 года. Такое заявление сделал министр социальной политики Андрей Рева, передает «Зеркало недели».
«У них сейчас самая низкая пенсия — 1247 гривен, а есть такие, у кого еще меньше — 949 гривен. Повышение выплаты у них будет самым большим», — подчеркнул чиновник. Кроме того, министр отметил, что «осовременивание» пенсий произойдет за счет повышения минимальной заработной платы вдвое, поэтому в Пенсионный фонд будут поступать дополнительные деньги. «По нашим расчетам, на актуализацию пенсий будет направлено 11 миллиардов гривен», — добавил Рева.