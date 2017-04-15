Рева сообщил, кто из пенсионеров получит наибольшее повышение пенсии

«У них сейчас самая низкая пенсия — 1247 гривен, а есть такие, у кого еще меньше — 949 гривен. Повышение выплаты у них будет самым большим», — подчеркнул чиновник. Кроме того, министр отметил, что «осовременивание» пенсий произойдет за счет повышения минимальной заработной платы вдвое, поэтому в Пенсионный фонд будут поступать дополнительные деньги. «По нашим расчетам, на актуализацию пенсий будет направлено 11 миллиардов гривен», — добавил Рева.