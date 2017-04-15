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16:11 (мск), источник: Крым Press

Стихийным торговцам Крыма власти намерены предложить законную альтернативу

Стихийным торговцам Крыма необходимо создать благоприятные условия на местах, созданных в законном формате.

«Первоочередная задача для руководства Крыма, не запрещать стихийную торговлю, а создать комфортные условия, которые будут отвечать всем законным нормам и стандартам. Стихийным торговцам в кротчайшие сроки будет предложена законная альтернатива», — заявил на профильном заседании вице-премьер Юрий Гоцанюк.

На совещании, в частности, речь шла о реконструкции рынка, расположенного в Симферополе на пл. Амет-Хана Султана. По мнению чиновников, снов на этой территории незаконных строений будет способствует узакониванию торговли.

«Мною совместно с членами рабочей группы состоится встреча со стихийными торговцами, которые ведут свою незаконную деятельность в районе площади Амет-Хана Султана и ул. Субхи, для цивилизованно решения существующей проблемы на сегодняшний день. Нами будет предложено перенести стихийную торговлю в соответствующие площадки в районе ул. Кубанской или в районе ул. Маршала Жукова», — цитирует Юрия Гоцанюка Управление информационной политики Мининформа РК.

По итогу совещания вице-премьер дал поручение администрации Симферополя в недельный срок определить место для «стихийщиков».

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