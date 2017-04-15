Стихийным торговцам Крыма власти намерены предложить законную альтернативу
Стихийным торговцам Крыма необходимо создать благоприятные условия на местах, созданных в законном формате.
Стихийным торговцам Крыма необходимо создать благоприятные условия на местах, созданных в законном формате.
«Первоочередная задача для руководства Крыма, не запрещать стихийную торговлю, а создать комфортные условия, которые будут отвечать всем законным нормам и стандартам. Стихийным торговцам в кротчайшие сроки будет предложена законная альтернатива», — заявил на профильном заседании
На совещании, в частности, речь шла о реконструкции рынка, расположенного в Симферополе на пл.
«Мною совместно с членами рабочей группы состоится встреча со стихийными торговцами, которые ведут свою незаконную деятельность в районе площади
По итогу совещания