Власти Сочи: город не останется без хлеба

Власти города держат ситуацию под контролем. Как рассказал начальник управления потребительского рынка и услуг сочинской администрации Андрей Никончук, ведется постоянный мониторинг на предмет наличия в торговых точках хлеба. Вся ночная заявка, то есть весь хлеб, выпеченный ночью, развезена в розничную сеть.

На данный момент хлебозавод запускает резервные цеха. В случае, если цеха сочинского комбината по каким-либо причинам не будут запущены, хлеб будет доставляться с лазаревского хлебокомбината и из других регионов. В качестве резервного варианта рассматривается хлебозавод в Туапсе.

К решению проблемы подключены и гипермаркеты. Например, в плановом режиме гипермаркет ОКЕЙ выпускает около 500 кг своего хлеба в сутки. Но в случае необходимости он может выдавать и 700, и 800 кг. Все частные пекарни в Сочи также максимально увеличат объем выпускаемой продукции.