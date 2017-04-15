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15:01 (мск), источник: Вести Сочи

Власти Сочи: город не останется без хлеба

В администрации курорта оперативно отреагировали на ситуацию с приостановкой сочинского хлебокомбината. Как сообщали «Вести Сочи», утром 15 апреля в здании завода произошел пожар. Основные цеха комбината в связи с этим закрыты.

Власти города держат ситуацию под контролем. Как рассказал начальник управления потребительского рынка и услуг сочинской администрации Андрей Никончук, ведется постоянный мониторинг на предмет наличия в торговых точках хлеба. Вся ночная заявка, то есть весь хлеб, выпеченный ночью, развезена в розничную сеть.

На данный момент хлебозавод запускает резервные цеха. В случае, если цеха сочинского комбината по каким-либо причинам не будут запущены, хлеб будет доставляться с лазаревского хлебокомбината и из других регионов. В качестве резервного варианта рассматривается хлебозавод в Туапсе.

К решению проблемы подключены и гипермаркеты. Например, в плановом режиме гипермаркет ОКЕЙ выпускает около 500 кг своего хлеба в сутки. Но в случае необходимости он может выдавать и 700, и 800 кг. Все частные пекарни в Сочи также максимально увеличат объем выпускаемой продукции.

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