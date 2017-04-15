Алиханов помог с уборкой старинного замка

В уборке принял участие глава Калининградской области Антон Алиханов. Цель акции — привлечь внимание потенциальных инвесторов. Сам замок был основан рыцарями тевтонского ордена в 14-м веке. До наших дней сохранилось здание форбурга, то есть предзамкового укрепления. Восстановление здания бросили на полпути прошлые инвесторы, планам открыть здесь гостиницу помешал кризис 98-го года. Другие попытки восстановить здание тоже не увенчались успехом. В замке за последние пять лет произошло несколько пожаров.

Сейчас крепость принадлежит областному агентству по имуществу, власти планируют продать её. В прошлом году прокуратура потребовала отремонтировать здание форбурга Прейсиш-Эйлау, которое является объектом культурного наследия регионального значения.