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20:59 (мск), источник: РИАЦ

Депутаты ГосДумы от Волгоградской области показали свои доходы

На сегодняшний день все депутаты Государственной Думы от Волгоградской области предоставили сведения о доходах за 2016 год в положенный законодательством срок. Декларации опубликованы на сайте ГосДумы.

Согласно размещенным в открытом доступе данным, самый большой доход из «волгоградцев» — у Владимира Плотникова. Он задекларировал доход в размере 5,9 млн рублей. В его собственности находятся жилой дом (110,7 кв.м), квартира (183,8 кв.м.), гараж, гараж-бокс, баня, Летняя кухня, веранда, сарай, два земельных участка в 1538 кв.м и 248600 кв.м. Супруга депутата заработала за 2016 год 593 575.20 рублей, также ей принадлежит квартира площадью 150,6 кв.м.

Минимальный доход — у Александра Носова. За 2016 год составил 2,1 млн рублей. Ему принадлежит жилой дом площадью 138,3 кв.м, земельный участок площадью 1527 кв.м. и три земельных участка в долевой собственности (1/75) площадью от 1120000 кв.м до 1720000 кв.м.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, возглавлявший на выборах региональную группу № 15, в которую вошла Волгоградская область, задекларировал 62,1 млн рублей дохода за 2016 год. Как уже писал РИАЦ, половина этой суммы — 31 млн. — была передана 21 некоммерческой организации, благотворительным фондам и социальным учреждениям шести регионов, в том числе и Волгоградской области.

Евгений Москвичев задекларировал доход за 2016 год в размере 4,6 млн рублей. В его владении находятся земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 1500 кв.м и жилой дом площадью 394,30 кв.м. Супруга депутата заработала в прошлом году 20 960 000 рублей. Также ей принадлежат два участка под жилищное строительство, площадью 1512 кв.м и 1508 кв.м. и жилой дом площадью 391,2 кв.м.

Доход Ирины Гусевой за 2016 год составил 4,5 млн рублей. Ей принадлежит квартира площадью 99 кв. м., треть квартиры в 58 кв.м. в долевой собственности и земельный участок в 1500 кв.м.

3,1 млн рублей дохода за 2016 год получила Анна Кувычко. Ей также принадлежит квартира площадью 114,5 кв.м. Доход супруга депутата составил за этот период 4 610 500.00 рублей.

Нина Черняева задекларировала доход в 3,1 млн рублей, земельный участок в 716 кв.м и жилой дом (общая совместная собственность) в 312,8 кв.м.

3 млн рублей дохода за 2016 год — у Татьяны Цыбизовой, в ее собственности находится жилой дом площадью 482,80 кв.м. Супруг за этот период заработал 671 431.58 рублей, ему принадлежит квартира площадью 53 кв.м.

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