Депутаты Госдумы от Челябинской области отчитались о доходах. Кто самый богатый

Депутаты Государственной Думы отчитались о доходах и имуществе за 2016 год; среди южноуральских народных избранников меньше всех заработал представитель ЛДПР Виталий Пашин, больше — единоросс Олег Колесников, жена члена партии «Справедливая Россия» Валерия Гартунга оказалась самой финансово успешной, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сам Валерий Гартунг за 2016 год заработал 28,8 млн, в то время как его супруга — около 100 млн рублей. Супругам на праве собственности принадлежат земельный участок (9 846 кв. м), три жилых дома (672,60 кв. м, 288,10 и 110,60 кв. м), квартира в Швейцарии (190 кв. м), три автомобиля (Mercedes-Benz, Mercedes А 250, Porsche Cayenne) и прицеп МЗСА.

Виталий Пашин в прошлом году получил доход в размере 1,5 млн, его супруга — 222 тыс. рублей, у семьи с двумя детьми в собственности две квартиры (126,70 и 73 кв. м) и автомобиль (Toyota RAV-4).

Владимир Бурматов за отчетный период заработал 5,7 млн, его супруга — около 45 тыс. рублей, в общем владении у них квартира (30,90 кв. м), имеется также автомобиль Mercedes-Benz E 350.

Анатолий Литовченко в 2016 году заработал чуть более 2 млн, его супруга — 406 тыс. рублей, у них в собственности четыре земельных участка — для сельскохозяйственного производства (112 тыс. кв. м), для ведения личного подсобного хозяйства (438) и под индивидуальное жилищное строительство (1 тыс.) и садовый (916 кв. м), а также жилой дом (16,20 кв. м), квартира (165 кв. м) и УАЗ-469Б.

Виталий Бахметьев за прошлый год задекларировал 9,9 млн рублей, у его супруги дохода не было, на праве собственности им принадлежат три земельных участка — для ведения личного подсобного хозяйства (1 723 кв. м), под индивидуальную жилую застройку (1 319) и земли поселений (1 500 кв. м), три жилых дома (236 кв.м 250,80 и 507,50 кв. м), четыре квартиры, три гаража, Mercedes-Benz GL 500 4 Matic, два снегохода и два маломерных судна.

Андрей Барышев отчитался о доходе в размере 5,2 млн рублей, у него в собственности три земельных участка — для ведения личного подсобного хозяйства (427 кв. м), земли поселений (125) и под индивиудальное жилищное строительство (11,6 тыс. кв. м), три квартиры (62,80 кв.м, 32 и 55, 31,40 кв.м), нежилое здание (90,50 кв. м).

Дмитрий Вяткин в прошлом году заработал 5,1 млн, его супруга — 106 тыс. рублей, у них есть земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (731 кв. м) и жилой дом (318,90 кв. м), а также два автомобиля (Ford Focus и Toyota RAV-4).

Олег Колесников задекларировал доход в размере 31,2 млн, его супруга — 10,2 млн рублей, все объекты недвижимости находятся у депутата Госдумы и членов его семьи в пользовании, в собственности нет даже автомашины.

Елена Ямпольская за 2016 год получила 5,7 млн дохода, ее супруг — 6,6 млн рублей, в собственности у них земельный участок сельскохозяйственного назначения и для ведения садоводства (1 704 кв. м), три квартиры (86,70 кв. м, 57,20 и 63,90 кв. м) и автомобиль Land Rover Range Rover Sport.

Василий Шишкоедов за указанный период заработал чуть более 2 млн, его супруга — 155 тыс. рублей, у них есть пять земельных участков — два для садоводства (1 203 и 981 кв. м), столько же — для ведения сельскохозяйственного производства (160 тыс. и 80 тыс. кв. м) и один — для индивидуального жилищного строительства (900 кв. м), жилой дом (100,30 кв. м) и квартира (42,70 кв. м), а также два автомобиля (Lada-213100 и Chevrolet Lacetti).