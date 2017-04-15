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18:33 (мск), источник: АиФ Казань

Депутаты Госдумы от Татарстана отчитались о доходах за прошлый год

Самым бедным депутатом стала Ольга Павлова с 1,6 млн рублей, самым богатым — Айрат Хайруллин.

Депутаты Госдумы от Татарстана обнародовали свои декларации за 2016 год, сообщает «Татцентр».

Самым богатым оказался Айрат Хайруллин с годовым доходом 280,2 млн рублей, а самым «бедным» депутатом стала Ольга Павлова (1,6 млн рублей).

Ирек Богуславский заработал 154,9 млн рублей, Ринат Хайров — 14,9 млн рублей. Экс-министр здравоохранения Татарстана и бывший замминистра финансов РФ и здравоохранения РФ заработал 13,2 млн рублей. Альфия Когогина, супруга директора КАМАЗа, отчиталась о доходах в размере 10,5 млн рублей.

Александр Сидякин заработал 9,6 млн рублей, Фатих Сибагатуллин 8,9 млн рублей, Юрий Синельщиков — 5,4 млн рублей, Валентин Чайка — 5,2 млн рублей, Марат Бариев — 4,9 млн рублей, чуть меньше у Ильдара Гильмутдинова — 4,8 млн рублей.

Иршат Минкин заработал 1,7 млн рублей, а Ольга Павлова замкнула своеобразный рейтинг кошельков с доходом в 1,6 млн рублей.

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