Депутаты Госдумы от Татарстана отчитались о доходах за прошлый год
Самым бедным депутатом стала Ольга Павлова с 1,6 млн рублей, самым богатым — Айрат Хайруллин.
Самым бедным депутатом стала Ольга Павлова с 1,6 млн рублей, самым богатым — Айрат Хайруллин.
Депутаты Госдумы от Татарстана обнародовали свои декларации за 2016 год, сообщает «Татцентр».
Самым богатым оказался Айрат Хайруллин с годовым доходом 280,2 млн рублей, а самым «бедным» депутатом стала Ольга Павлова (1,6 млн рублей).
Ирек Богуславский заработал 154,9 млн рублей, Ринат Хайров — 14,9 млн рублей.
Александр Сидякин заработал 9,6 млн рублей, Фатих Сибагатуллин 8,9 млн рублей, Юрий Синельщиков — 5,4 млн рублей, Валентин Чайка — 5,2 млн рублей, Марат Бариев — 4,9 млн рублей, чуть меньше у Ильдара Гильмутдинова — 4,8 млн рублей.
Иршат Минкин заработал 1,7 млн рублей, а Ольга Павлова замкнула своеобразный рейтинг кошельков с доходом в 1,6 млн рублей.