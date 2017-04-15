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15:45 (мск), источник: УНИАН

Россия подтвердила проведение встречи в «нормандском формате»

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что в ближайшее время пройдет встреча в «нормандском формате», передает РИА «Новости».

Источник: УНИАН

По его словам, на встрече будет рассмотрен «вопрос несоблюдения Киевом своих обязательств».

По его словам, «пресс-служба Кремля уже сообщила, что в ближайшее время планируется контакт в «нормандском формате».

Как сообщал УНИАН, в связи с тем, что Минские соглашения практически не определяют последовательности выполнения их пунктов, лидеры государств «нормандского формата» — Украины, Германии, Франции и РФ — договорились на встрече в Берлине 19 октября 2016 года, что главы МИД этих стран подготовят «дорожную карту» по согласованию этой последовательности выполнения пунктов Минских соглашений.

Подготовка должна была завершиться до конца ноября 2016 года, но 29 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам переговоров глав МИД стран «нормандского формата» заявил, что дискуссия о «дорожной карте» выполнения Минских соглашений была короткой, потому что российская сторона не соглашается на ключевые приоритеты Украины. Он сказал, что соглашения о выводе российских войск нет, и что Украина настаивает на вооруженной полицейской миссии.

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