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17:36 (мск), источник: Калининград.Ru

Новак: В энергетику Калининградской области инвестируется 175 млрд рублей

Средства направили на строительство четырёх ТЭС.

Объём инвестиций, который сейчас вкладывают в энергетику Калининградской области, оценивается в 175 млрд рублей. Об этом во время рабочего визита в регион сообщил глава Минэка РФ Александр Новак.

Около 108 млрд рублей выделяется на строительство четырёх ТЭС в районах области. Ещё порядка 50 млрд вкладывает «Газпром» в строительство газового хранилища и сопутствующей инфраструктуры.

Новые ТЭС позволят вдвое увеличить объём производимой на территории региона электроэнергии. Сейчас ТЭЦ-2 вырабатывает 950 МВт, которых хватает Калининградской области даже с учётом пиковых нагрузок. Излишки мощностей власти планируют отправлять на экспорт.

Всего построят четыре электростанции суммарной мощностью около 1 ГВт, три из которых — на газовом топливе, одна — на угле. ​ Новые ТЭС появятся во Взморье, Советске, Гусеве и Калининграде. Срок сдачи объектов — конец 2018 года.

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