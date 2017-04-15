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16:14 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Порошенко едет в Великобританию — СМИ

Согласно информации, Порошенко расскажет о вызовах перед страной и предложит свое видение самых востребованных типов лидерства, укрепления солидарности, восстановления мира.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко 19 апреля посетит Великобританию. Об этом сообщает в субботу издание «ВВС Украина» со ссылкой на пресс-службу института.

Президент примет участие в конференции Королевского института международных отношений Chatham House «Битва за Украину: лидерство и солидарность».

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«Президент Порошенко расскажет о вызовах перед страной и предложит свое видение самых востребованных типов лидерства, укрепления солидарности, восстановления мира, усиление европейской безопасности и поддержки трансформации Украины», — говорится в сообщении. Об официальных встречах в рамках визита пока не сообщается, пишет издание.

Официальным подтверждением визита украинского лидера в Великобританию РИА Новости пока не располагает.

Напомним, 29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подписала письмо в Евросоюз о начале запуска Brexit.

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