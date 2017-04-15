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16:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Сенатор Ковитиди заработала 7,6 миллионов рублей за прошлый год

Обогнав по доходам других представителей Крыма и Севастополя в Федеральном Собрании.

Согласно декларации о доходах депутатов Госдумы и Совета Федерации за 2016 год, больше всех заработала сенатор Ольга Ковитиди. Ее доход составил 7,6 миллионов рублей. Чуть меньше, но больше, чем другие политики, получил Сергей Цеков. Его заработок приравнивается к 7 миллионам рублей.

Сенаторы же в Севастополе Андрей Соболев и Ольга Тимофеева значительно отстали от крымских коллег. Они получили 5 и 4,6 миллионов соответственно.

Доходы депутатов Госдумы значительно отличаются от сенаторских. На первом месте по доходам стоит Константин Бахарев. В прошлом году он получил 3 миллиона. Далее идут по убывающей: Михаил Шеремет — 2,9 миллиона рублей, Андрей Козенко -2,75 миллиона, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская — 2,6 млн., Светлана Савченко — 2,5, Руслан Бальбек — 2,4 миллиона.

Можно так сказать на последнем месте среди депутатов полуострова в Госдуме — представитель ЛДПР Павел Шперов, который получил 1,8 миллионов рублей. А севастопольский единоросс Дмитрий Белик задекларировал 1,4 миллиона.

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