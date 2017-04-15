Сенатор Ковитиди заработала 7,6 миллионов рублей за прошлый год
Обогнав по доходам других представителей Крыма и Севастополя в Федеральном Собрании.
Обогнав по доходам других представителей Крыма и Севастополя в Федеральном Собрании.
Согласно декларации о доходах депутатов Госдумы и Совета Федерации за 2016 год, больше всех заработала сенатор Ольга Ковитиди. Ее доход составил 7,6 миллионов рублей. Чуть меньше, но больше, чем другие политики, получил Сергей Цеков. Его заработок приравнивается к 7 миллионам рублей.
Сенаторы же в Севастополе Андрей Соболев и Ольга Тимофеева значительно отстали от крымских коллег. Они получили 5 и 4,6 миллионов соответственно.
Доходы депутатов Госдумы значительно отличаются от сенаторских. На первом месте по доходам стоит Константин Бахарев. В прошлом году он получил 3 миллиона. Далее идут по убывающей: Михаил Шеремет — 2,9 миллиона рублей, Андрей Козенко -2,75 миллиона,
Можно так сказать на последнем месте среди депутатов полуострова в Госдуме — представитель ЛДПР Павел Шперов, который получил 1,8 миллионов рублей. А севастопольский единоросс Дмитрий Белик задекларировал 1,4 миллиона.