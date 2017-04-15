Главный архитектор Калининграда рассказал о своём отношении к граффити
Главный архитектор Калининграда поделился своим мнением насчёт работ уличных художников в областном центре.
Главный архитектор Калининграда поделился своим мнением насчёт работ уличных художников в областном центре.
«К нам очень часто в администрацию обращаются с просьбами такими: “Дайте нам торец, и мы разукрасим”, вот. Но, к сожалению, таких художников уличных с хорошим качеством, со вкусом, их крайне мало в Калининграде. Я думаю, что единицы», отметил Генне.