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20:34 (мск), источник: PROUFU.ru

Хамитов не доволен описанием вхождения Башкирии в состав России в учебниках

14 апреля в Доме Республики в Уфе глава региона Рустэм Хамитов провел встречу с делегацией представителей Российской академии образования (РАО). Об этом сообщили в пресс-службе правительства РБ.

В ходе встречи глава республики озвучил ближайшие перспективы системы образования Башкирии. К примеру, по его словам давно ощущается острая необходимость провести аудит в сфере образования Башкирии.

«У нас есть Министерство образования, есть отчеты, цифры, таблицы и т. д. Но они не дают полного представления о всей системе. Выводов нет, — пояснил Рустэм Хамитов. — Некий системный подход изучения системы образования должен присутствовать. Но его нет».

Поправить ситуацию в системе образования, вероятно, должно активное сотрудничество Башкирии с Российской академией образования, которое также стало предметом обсуждения на встрече с московскими гостями.

Так, на базе БГПУ имени М. Акмуллы в скором времени откроется филиал Института коррекционной педагогики РАО, который должен упорядочить подготовку специалистов для обучения, воспитания, сопровождения, профессионализации, трудовой адаптации и интеграции инвалидов в общество и помочь в формировании единого информационного пространства инклюзивного образования в регионе.

Рустэм Хамитов высказал довольно резкое мнение об уровне такой работы, проводимой работающими в республике специалистами.

«Я посещаю благотворительные фонды, вижу, что они занимаются с такой категорией детей. Не знаю, правильно ли организован процесс, те ли люди там трудятся, — сказал он. — Мне хотелось бы найти крупных, серьезных специалистов в стране, которые могли бы методически подсказывать, провести обучение сотрудников, корректировать формы работы».

Еще одно темой для обсуждения стало включение регионального компонента в федеральные учебники по истории России. Глава Башкирии ясно дал понять, что ему крайне неприятно, что сейчас в учебнике представлена неверная трактовка предпосылок и причин вхождения Башкирии в состав Русского государства, а также слишком маленький объём информации об этом важном историческом событии.

«Упрощать подход к этим вопросам не хотелось бы», — подчеркнул Рустэм Хамитов.

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