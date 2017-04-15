Депутат Госдумы от Башкирии задекларировал дом в Италии и хутор в Финляндии

Как сообщил РБК, безусловным лидером среди народных избранников, баллотировавшихся в Госдуму от Башкирии, оказался представитель партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов, доход которого за 2016 год превысил 43 млн рублей. Семья господина Шайхутдинова также выгодно отличилась от других депутатов тем, что указала в декларации свое имущество, расположенное за рубежом, — дом в Италии и хутор в Финляндии.

В то же время наименьший доход за минувший год в декларации указал представитель партии «Справедливая Россия» Гаджимурад Омаров, он задекларировал всего 1,2 млн рублей. При этом в собственности у господина Омарова оказалось несколько земельных участков и домов.